Υποψηφιότητα Έλενας Κούσιου Χατζηδημητρίου: «Δίπλα στον άνθρωπο»

Την υποψηφιότητα της για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 2026, ανακοίνωσε η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής της πορείας τον άνθρωπο και τις ανάγκες της κοινωνίας. Με αναφορά στις αξίες που τη διαμόρφωσαν – τη φροντίδα, τον αγώνα και τη στήριξη προς τον συνάνθρωπο – η κ. Κουσίου δηλώνει έτοιμη να συμβάλει με «όρεξη, θέληση και δύναμη» στη διαμόρφωση λύσεων για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, μιλά για μια Κύπρο που σέβεται τον πολίτη, δίνοντας έμφαση στη στέγαση, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών στην εργασία. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, από το υψηλό κόστος ζωής μέχρι τα ζητήματα ψυχικής υγείας, καλεί σε συλλογική προσπάθεια χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Αυτούσια η ανακοίνωση της κας Κούσιου:

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες,

Μοιράζομαι επίσημα μαζί σας την απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Με οδηγό τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες μεγάλωσα – να νοιάζομαι, να αγωνίζομαι, να στέκομαι δίπλα στον συνάνθρωπο – ξεκινώ αυτή την πορεία με όρεξη, θέληση και δύναμη, για να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα που βιώνει κάθε πολίτης στην καθημερινότητά του.

Επιδιώκω μια Κύπρο που σέβεται τον πολίτη της και τον εμπνέει να τη σέβεται κι εκείνος· που του δίνει πραγματική προοπτική: στέγαση για όλους, παιδεία που ενδυναμώνει, δικαιοσύνη γρήγορη και δίκαιη, ίσες ευκαιρίες στην εργασία, ένα κράτος δικαίου που στέκεται με διαφάνεια μπροστά σε κάθε καθρέφτη.

Γνωρίζω ότι οι προκλήσεις είναι πολλές – από το υψηλό κόστος ζωής μέχρι την ψυχική υγεία – αλλά μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μαζί.

Δεν υπόσχομαι θαύματα· υπόσχομαι όμως ότι θα δουλέψουμε δίπλα-δίπλα, με ειλικρίνεια, θάρρος και υπευθυνότητα.

Θέλω να σας ακούσω, να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε αλλά και να διαφωνήσουμε. Σημασία έχει να το κάνουμε μαζί, ως ομάδα. Μόνο έτσι μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε.

Μαζί, με πίστη, με θάρρος… Με Δυναμική. Για Εμάς.