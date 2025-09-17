Volt: Ζητά διερεύνηση και διαφάνεια για την καταγγελία για βιασμό στις Φυλακές - Απαράδεκτη η στάση της Αστυνομίας

Σε καταγγελία για βιασμό στις Κεντρικές Φυλακές μετά την κυκλοφορία βίντεο αναφέρεται το Volt απαιτώντας άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με απόλυτη διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και αυστηρή απόδοση ευθυνών, πειθαρχικών και ποινικών, σε όσους συγκάλυψαν ή αδιαφόρησαν.

«Η απαράδεκτη καθυστέρηση της Αστυνομίας να επιβεβαιώσει την καταγγελία, η προφανής αδιαφορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η σιωπή στελεχών που γνώριζαν και δεν έπραξαν το παραμικρό, συνιστούν θεσμική συνενοχή και καλλιεργούν κουλτούρα ατιμωρησίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Το Volt απαιτεί «άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με απόλυτη διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και αυστηρή απόδοση ευθυνών, πειθαρχικών και ποινικών, σε όσους συγκάλυψαν ή αδιαφόρησαν». Παράλληλα, αναφέρει, «είναι επιτακτική ανάγκη για ριζική μεταρρύθμιση των Φυλακών, ώστε να πάψουν να αποτελούν χώρο ανομίας, εξευτελισμού και βίας και να μετατραπούν σε ίδρυμα που προάγει την ασφάλεια, τον σεβασμό και την κοινωνική επανένταξη».