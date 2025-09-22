Στο επίκεντρο της συνάντησης Πρ. Χριστοδουλίδη – Βασιλιά Αμπντάλλα Β’ η Μέση Ανατολή, η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και το Κυπριακό

Σημαντικές περιφερειακές και διμερείς εξελίξεις βρέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας, η συνεργασία ΕΕ–Ιορδανίας και η πορεία του Κυπριακού αποτέλεσαν βασικούς άξονες της συζήτησης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 προσφέρει στην Κύπρο ιστορική δυνατότητα να αναδείξει τη Νότια Γειτονία ως στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της σταθερότητας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκάλεσε τον Βασιλιά Αμπντάλλα να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που θα διοργανωθούν στη Λευκωσία, συμπεριλαμβανομένης της Εναρκτήριας Τελετής στις 7 Ιανουαρίου 2026 και της Συνόδου Κορυφής τον Απρίλιο του 2026.

Κυπριακό και Med9

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Ιορδανό Μονάρχη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Λευκωσίας να συνεχίσει τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Εξέφρασε επίσης θερμές ευχαριστίες για τη σταθερή στήριξη της Ιορδανίας στις θέσεις αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόσκληση συμμετοχής του Βασιλιά στη Σύνοδο Med9 στη Σλοβενία, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυπριακής φιλοξενίας της συνάντησης τον περασμένο Οκτώβριο.

Ενέργεια, Άμυνα και περιφερειακή συνεργασία

Σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφιερώθηκε στην περιφερειακή συνεργασία, μέσα από τριμερείς σχηματισμούς όπως Κύπρος–Ελλάδα–Ιορδανία, με την επόμενη Τριμερή Σύνοδο να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο στην Ιορδανία. Εξετάστηκαν ακόμη ζητήματα που άπτονται της Ενέργειας και της Άμυνας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τον ρόλο της Ιορδανίας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέροντας και την κυπριακή πρωτοβουλία του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια», ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Δασοπυρόσβεση και χαλούμι

Σε διμερές επίπεδο, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να διερευνηθεί και η συμμετοχή της Ιορδανίας στο εγχείρημα.

Τέλος, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Βασιλιά Αμπντάλλα για τις ενέργειες της Ιορδανίας ώστε να συνεχιστούν οι εξαγωγές χαλουμιού από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για την απόφαση επαναφοράς της απαγόρευσης εισαγωγής του προϊόντος από τα κατεχόμενα.