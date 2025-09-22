Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Kαλύτερα μαζί» λέει ο Κόμπος με αφορμή τα 80 χρόνια του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, συμμετείχε τη Δευτέρα στη Συνεδρία Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρεται στην παρουσία του στην «αναμνηστική εκδήλωση» για την 80ή επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. «Ώρα να αναστοχαστούμε τα επιτεύγματα του παρελθόντος και να χαράξουμε τον δρόμο για ένα πιο συμμετοχικό και αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα. “Kαλύτερα μαζί” για ένα καλύτερο μέλλον των επόμενων γενεών».

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited