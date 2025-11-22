Eurovision: Αλλάζει τους κανόνες ψηφοφορίας - Κατηγορίες για παρέμβαση Ιρσαηλινής κυβέρνησης

Η Eurovision αλλάζει τους κανόνες της μετά την έντονη συζήτηση που προκάλεσε η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Οι νέοι κανονισμοί της Εurovision στοχεύουν να αποτρέψουν την κρατική παρέμβαση και την «δυσανάλογη προώθηση» συμμετοχών, με την EBU να προειδοποιεί ότι όποια χώρα παραβιάζει τους κανόνες μπορεί να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Η αλλαγή έρχεται μετά το φετινό αποτέλεσμα, όπου ο Ισραηλινός τραγουδιστής Γιουβάλ Ραφαέλ — επιζών της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 — κατέκτησε τη δεύτερη θέση, προκαλώντας αντιδράσεις για την αδιαφάνεια της ψηφοφορίας.

Ακόμη και ο νικητής, ο Αυστριακός JJ, είχε εκφράσει επιφυλάξεις, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες κατήγγειλαν ότι οργανωμένες κρατικές καμπάνιες ενίσχυσαν δυσανάλογα την ισραηλινή συμμετοχή. Κριτική υπήρξε επίσης για τη δυνατότητα πολλαπλών ψήφων από το ίδιο άτομο, κάτι που θεωρήθηκε αντίθετο στο πνεύμα του διαγωνισμού.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι στόχος είναι ο διαγωνισμός να παραμείνει «ουδέτερος χώρος» και να μην εργαλειοποιείται από κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο των αλλαγών, η επαγγελματική κριτική επιτροπή επανέρχεται και στους ημιτελικούς με βάρος 50% στην τελική βαθμολογία, ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από το κοινό.

Επίσης, οι θεατές θα μπορούν πλέον να δώσουν έως δέκα ψήφους — αντί είκοσι — με την EBU να ενθαρρύνει τους φαν να μοιράζουν την υποστήριξή τους σε περισσότερες συμμετοχές.

Η συζήτηση, ωστόσο, συνεχίζεται. Πέντε χώρες — Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία, Ιρλανδία και Ισπανία — ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του υψηλού αριθμού Παλαιστινίων αμάχων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση.

Παράλληλα, ευρωβουλευτές και αρκετοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ζήτησαν αναλυτικά στοιχεία ψηφοφορίας του 2024, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή χειραγώγηση. Το ιρλανδικό RTE είχε επιβεβαιώσει πως ζήτησε επίσημα τη δημοσιοποίηση δεδομένων.

Φωτογραφίες και αναρτήσεις από τον επίσημο λογαριασμό του ισραηλινού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X, την ημέρα του φετινού ημιτελικού, ενθάρρυναν το κοινό να ψηφίσει τον Ραφαέλ — υπενθυμίζοντας ότι «μπορείτε να ψηφίσετε έως και 20 φορές».

Η 70ή διοργάνωση της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Αυστρία, με τις χώρες-μέλη της EBU να συνεδριάζουν τον Δεκέμβριο για να συζητήσουν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

