Το πρόγραμμα Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη - Οι επαφές με ηγέτες και η δεξίωση του Τραμπ

Χωριστές συναντήσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου θα έχει σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζοντας τις επαφές του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος θα συμμετάσχει σήμερα και στις εργασίες της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση από την Προεδρία αναφέρεται ότι στις 16:00 (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην εναρκτήρια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, η οποία τιτλοφορείται «Καλύτερα μαζί: 80 χρόνια για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Στην εναρκτήρια Σύνοδο θα μιλήσει, ανάμεσα σε άλλους, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα παρουσιάσει την Έκθεσή του ενώπιον της Ολομέλειας.

Στις 17:30 (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Μουσταφά Καμάλ Μαντμπούλι. Τη συνάντηση θα απασχολήσουν οι περιφερειακές εξελίξεις, οι διμερείς σχέσεις, ζητήματα που άπτονται του τομέα της Ενέργειας, της Ασφάλειας και της Άμυνας, καθώς και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στις 18:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο και του συντονισμού Κύπρου – Ελλάδας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα επίσης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 (ώρα Κύπρου) και θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Σήμερα, ανάμεσα σε άλλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει στις 19:30, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν, όπου στο επίκεντρό της θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις των δυο χωρών καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί μαζί με τη σύζυγο του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγος του προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφέρει η Προεδρία.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυπιώτη, αύριο 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, "αναδεικνύοντας την αταλάντευτη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή νομιμότητα και την ανάγκη για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Στις 25 Σεπτεμβρίου, αναφέρει, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην έδρα του Οργανισμού, κατά την οποία θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ακολούθως, θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Θα συναντηθεί, επίσης, με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κιάνγκ, καθώς και με στελέχη της εταιρείας ExxonMobil.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Κχάλεντ Αλ Χαμάντ Αλ Σαμπάχ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες κατά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο. Η συνάντηση αποτελεί μέρος της προσήλωσης του ΓΓ των ΗΕ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αναχωρήσει την ίδια μέρα για την Κύπρο, θα συνοδεύεται στη Νέα Υόρκη από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ