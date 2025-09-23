Τα «αγκάθια» της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Χωρίς υψηλές προσδοκίες μεταβαίνει στο σημερινό ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Αθήνα, αναφέρουν, θεωρεί σημαντικό να παραμένουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας των δύο πλευρών ενώ τονίζεται ότι είναι σαφείς οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης.

Στόχος της σημερινής συνάντησης, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, είναι να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς ποτέ να γίνονται εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Τα καυτά ζητήματα

Τα ανοικτά θέματα μεταξύ των δύο ηγετών, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα, είναι η στάση της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE, το casus belli, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης και το πεδίο της Λιβύης.

Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα δεν έχει κρύψει την ενόχλησή της για τις ελληνικές κινήσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε ως «μονομερή» ενέργεια τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, η Άγκυρα αντέδρασε για τα θαλάσσια πάρκα. Εκνευρισμό στη γείτονα προκάλεσε και η επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών να στέλνει μήνυμα στην Τουρκία για αποφυγή εντάσεων με φόντο το συγκεκριμένο ενεργειακό έργο.

Προ ημερών, η Άγκυρα προανήγγειλε επιστημονικές έρευνες του ωκεανογραφικού πλοίου «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο και εξέδωσε Navtex, κάνοντας λόγο για αποστρατιωτικοποίηση 23 νησιών.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένταξη για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει πως θα θέσει στον Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους την άρση του casus belli, διαφορετικά η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό εργαλείο ύψους 150 δισ. ευρώ για αμυντικούς εξοπλισμούς.

Λίγο πριν από τετ α τετ τους, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την πολιτική της έμπρακτης άσκησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, τη στιγμή που ο Ερντογάν επιχειρεί τη νομιμοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Σε καμία περίπτωση ότι θα απεμπολήσουμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα» τονίζουν από την ελληνική κυβέρνηση.

Ποιοι συμμετέχουν

Στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μ. Νικολαϊδης και Τ. Κιλίτς.

Όπως έγινε γνωστό το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας», ενώ υπενθυμίζεται πως πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Ραντεβού με Πρόεδρος Χριστοδουλίδη

Πριν από τη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα, με πρώτο και κυριότερο αυτό του έργου για το καλώδιο GSI, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ