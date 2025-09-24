Στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές στα κατεχόμενα: Μηνύματα προς Χριστοδουλίδη και «επιθετική διπλωματία» (φώτο)

Σε πλήρεις «προεκλογικούς» κινούνται τα επιτελεία Ερχιουρμάν και Τατάρ στα κατεχόμενα, οδεύοντας προς τις κάλπες οι οποίες θα στηθούν στις 19 Οκτωβρίου.

Η περίοδος της προεκλογικής εκστρατείας ξεκίνησε την Τρίτη και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 της 18ης Οκτωβρίου. Ήδη οι Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Εριχουρμάν περιοδεύουν και κάνουν ομιλίες σε κατεχόμενες πόλεις, γειτονιές και χωριά.

Παράλληλα, την εμφάνιση του έκανε και προεκλογικό υλικό όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από την κατεχόμενη Λευκωσία.

Τα μηνύματα που προβάλλουν

Η πλευρά του Ερχιουρμάν επιλέγει να επενδύσει στο πρόσωπο του «υποψηφίου» της, παρουσιάζοντας τον δίπλα σε νέους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, προβάλλοντας δε το μήνυμα «Η δέσμευσή μας».

Από την άλλη, η πλευρά Τατάρ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην προβολή του μηνύματος «Τώρα είναι η ώρα της επίθεσης- Επιθετική διπλωματία», και λιγότερη στο πρόσωπο του υποψηφίου. Παράλληλα, η εικόνα του Τατάρ συνοδεύεται από το μήνυμα «Για το λαό- μέσα στο λαό».

Μηνύματα Ερχιουρμάν προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, να υψώσουμε τη φωνή μας, να πούμε ότι υπάρχουμε», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχιουρμάν, στην προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ σε χώρο εκδηλώσεων στην κατεχόμενη Λευκωσία, με σύνθημα «Η φωνή μας είναι η επιλογή μας».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε πως «δεν έχει νόημα να πούμε τίποτα στον κ. Τατάρ", προσθέτοντας πως "αν ο κ. Χριστοδουλίδης είναι ειλικρινής, θα πρέπει να είναι έτοιμος. Αν όχι, θα πρέπει να είναι έτοιμος να πέσει η μάσκα του».

Πρόσθεσε ότι δεν θα επιτευχθεί καμία συμφωνία για την ασφάλεια χωρίς τη συγκατάθεσή τις. «Ο Χριστοδουλίδης θα βγει και θα πει: ‘υπάρχουν υδρογονάνθρακες έχουν στον νότο και αν υπάρξει λύση, οι Τουρκοκύπριοι θα πάρουν το μερίδιό τις’. Όχι! Θα ξέρουν ότι είμαι εταίρος σε όλα σε αυτό το νησί. Είμαι εταίρος στην Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό», σημείωσε.

«Λέω στον κ. Χριστοδουλίδη πως δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα κάνει την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε ζητήματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει 50 φορές. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι θέλει λύση», ανέφερε.

Η βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση θα τεθεί στο τραπέζι μετά τις 20 Οκτωβρίου, είπε.

«Επιθετική διπλωματία» και δεύτερο στάδιο ανοίγματος Βαρωσιού, εξήγγειλε ο Τατάρ

Από το πρωί της 20ης Οκτωβρίου θα ακολουθήσει μια «επιθετική διπλωματία για τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε ομιλία σε εκδήλωση, ενόψει των "προεδρικών εκλογών" που έγινε χθες βράδυ στο κλειστό αθλητικό κέντρο "Ατατούρκ" στην κατεχόμενη Λευκωσία, με σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα της επίθεσης. Όραμα: Επιθετική διπλωματία».

Ο κ. Τατάρ μίλησε, ακόμα, για δεύτερο στάδιο στο άνοιγμα του Βαρωσιού. «Στη νέα περίοδο, θα ξεκινήσουμε τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ανοίγματος των Βαρωσίων», ανέφερε.

Για τον σκοπό αυτό, είπε, θα αναπτυχθεί ένα νέο "σχέδιο χωροταξίας" για τα Βαρώσια, το οποίο θα αντικατοπτρίζει "τις τρέχουσες προσεγγίσεις πολεοδομικού σχεδιασμού και θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων μελετών απογραφής, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο χωρίς να θίγονται οι κάτοχοι νόμιμων δικαιωμάτων". Πρόσθεσε ότι θα παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία.

Ο κ. Τατάρ είπε πως «η μετάβαση από τις διαπραγματεύσεις στη διπλωματία σημαίνει το τέλος της εποχής μιας αποτυχημένης ομοσπονδίας που διήρκεσε πάνω από μισό αιώνα. Αυτό το βήμα θα μεταφέρει τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού στον κόσμο και θα ανοίξει την πόρτα σε ένα νέο μέλλον», ανέφερε.

Σε ομιλία του μπροστά από μια ψηφιακή γιγαντοοθόνη με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μέσων, ο Τατάρ εξήγησε ότι η «επιθετική διπλωματία» είναι, πάνω απ' όλα, μια προσέγγιση που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη θέληση του τουρκοκυπριακού «λαού".

"Αντιπροσωπεύει ένα όραμα που σφυρηλατεί τη δική του πορεία, χωρίς περιορισμούς από τα απαγορευμένα όρια που θέτουν άλλοι, και θέτει τα στρατηγικά του συμφέροντα στην πρώτη γραμμή. Αντιπροσωπεύει μια θαρραλέα στάση που πολλαπλασιάζει τις συμμαχίες μας και μεταμορφώνει τις παγκόσμιες και περιφερειακές ευκαιρίες προς όφελος του λαού μας», ανέφερε.

Αυτό το όραμα δεν είναι απλώς μια αναζήτηση διεθνούς αναγνώρισης, πρόσθεσε. «Η άρση της απομόνωσης και των εμπάργκο που επιβάλλονται από την ελληνοκυπριακή διοίκηση μέσω των πολιτικών αποκλεισμού της θα φέρει απτά οφέλη στον λαό μας», συνέχισε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ