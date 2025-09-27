Σήμανε την έναρξη της προεκλογικής ο Στεφάνου με σκληρή κριτική προς ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη

«Από σήμερα ξεκινά η προεκλογική μας προσπάθεια», ανέφερε κατά την ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, δίνοντας το έναυσμα για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. «Από σήμερα», πρόσθεσε, «αρχίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες που προνοούνται για διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας. Διαδικασίες που ξεκινούν από την κομματική βάση και φτάνουν στην ηγεσία»

Ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι «το ΑΚΕΛ είναι δύναμη με σταθερή και συνεπή γραμμή στο Κυπριακό» και έστρεψε τα πυρά του προς τον ΔΗΣΥ, λέγοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς «δεν προσαρμόζει τις θέσεις και τη ρητορική του ανάλογα με το ακροατήριο. Στην αστική Λευκωσία να λέμε άλλα κι εκεί που η ακροδεξιά επελαύνει να λέμε άλλα».

Η κριτική προς την Πινδάρου ήταν έντονη, με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ να διερωτάται πως μπορεί ο ΔΗΣΥ να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος δηλώνει Συναγερμικός. «Η απάντηση», συνέχισε, «είναι απλή και λογική: ο ΔΗΣΥ δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται μέσα από την πολιτική του πρακτική στηρίζοντας τις βασικές πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες της Κυβέρνησης. Αποδεικνύεται από τη σπουδή του ΔΗΣΥ να βγαίνει να απαντά στο ΑΚΕΛ, ακόμα κι όταν η Κυβέρνηση δεν λέει τίποτα, όταν το ΑΚΕΛ την επικρίνει».

Σφοδρή κριτική άσκησε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι «με διάφορες ευκαιρίες ανοιγοκλείνει το μάτι στο ΕΛΑΜ, το οποίο όποτε η Κυβέρνηση χρειάζεται βοήθεια, την προσφέρει απλόχερα».

Αυτούσια η ομιλία του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου:

Θα εγκρίνουμε σήμερα τους στόχους και το πλαίσιο δράσης του ΑΚΕΛ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Καθορίζουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή, αλλά και στην πολιτική ζωή. Καθορίζουν, επίσης, πόσο και πώς η Βουλή παρεμβαίνει στο πλαίσιο των Συνταγματικών της εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Από το αποτέλεσμά τους κρίνεται η δυνατότητα που έχει κάθε πολιτική δύναμη να προωθεί πολιτικές, να παρεμβαίνει και να διαδραματίζει ρόλο για τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία.

Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι ακόμα πιο σημαντικές, γιατί οι εποχές και οι συνθήκες είναι κρίσιμες. Στην Κύπρο, στην περιοχή μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Κύπρος έχει ανάγκη από συγκροτημένες και σοβαρές δυνάμεις που να έχουν σωστή αντίληψη για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της χώρας, της κοινωνίας και των ανθρώπων της.

Η Κύπρος έχει ανάγκη από δυνάμεις που χωρίς λαϊκισμούς, διεκδικητικά, υπεύθυνα μα και δημιουργικά να εργάζονται στο παρόν για τη διασφάλιση του μέλλοντος. Τέτοια δύναμη είναι το ΑΚΕΛ! Δύναμη στιβαρή, διεκδικητική, υπεύθυνη, αποτελεσματική και με όραμα στην τιτάνια προσπάθεια να πάρουμε την Κύπρο μπροστά και να την ανεβάσουμε ψηλά. Κι αυτό δεν είναι μια διακήρυξη, που στις μέρες μας γίνονται πολλές. Είναι τεκμηριωμένο μέσα από την εκατοντάχρονη ιστορική πορεία του Κόμματος, τους αγώνες του, την προσφορά και τη συμβολή του.

Το ΑΚΕΛ είναι δύναμη με σταθερή και συνεπή γραμμή στο Κυπριακό. Ξεκάθαρα και χωρίς αμφισημίες μιλά για τη συμφωνημένη βάση λύσης που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως την περιγράφουν τα Ηνωμένα Έθνη. Το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το πώς πρέπει να κινηθούμε για να σπάσουμε το μακρόχρονο αδιέξοδο και να αξιοποιήσουμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Και προπαντός, το ΑΚΕΛ είναι δύναμη που δεν βολεύεται με την προσωρινότητα, δεν αποδέχεται ούτε και σιωπηλά συμβιβάζεται με την προσωρινότητα του διχοτομικού στάτους κβο που ολοένα διολισθαίνει προς το χειρότερο.

Το ΑΚΕΛ δεν προσαρμόζει τις θέσεις και τη ρητορική του ανάλογα με το ακροατήριο. Στην αστική Λευκωσία να λέμε άλλα κι εκεί που η ακροδεξιά επελαύνει να λέμε άλλα. Επιδιώκουμε λύση που να τερματίζει την τουρκική κατοχή και να επανενώνει την Κύπρο και τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η λύση θα απελευθερώσει νέες δυναμικές και θα ανοίξει νέους προοπτικές για τη χώρα μας. Θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε θετικά τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας και αναζητούν με πολύ πιεστικό τρόπο απαντήσεις. Προκλήσεις όπως είναι το ενεργειακό, το υδατικό, η κλιματική αλλαγή, στα οποία η χώρα μας βρίσκεται βαλτωμένη και εγκλωβισμένη και η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και ανίκανη να τις αντιμετωπίσει.

Η Κύπρος ζει σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας και ανασφάλειας εξαιτίας ανερμάτιστων, λανθασμένων πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης του Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και της ανικανότητας της παρούσας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Για το ενεργειακό η Κυβέρνηση υποσχέθηκε και διακήρυξε πολλά τόσο για το χερσαίο τερματικό στο Βασιλικό όσο και για την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά τελικά και τα δύο κομβικά έργα βρίσκονται βαλτωμένα με αποτέλεσμα ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει να βρίσκεται στον αέρα.

Και μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ούτε και για άλλα ζητήματα αναλαμβάνει τις ευθύνες της, τις οποίες συνήθως τις αφήνει ορφανές ή τις ρίχνει αλλού. Όπως έκανε για παράδειγμα πρόσφατα με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η χώρα μας από την πυρκαγιά στην ημιορεινή και ορεινή περιοχή της Λεμεσού και, τελικά, οι ευθύνες φορτώθηκαν σε δύο αποτσίγαρα.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας και ανισοτήτων. Πολύς κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες να τα βγάλει πέρα κι όμως οι κυβερνώντες περιορίζονται σε επιλεκτικές αναφορές οικονομικών δειχτών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος.

Στην κοινωνία μας η διαπλοκή, η διαφθορά και η ατιμωρησία συνεχίζουν, δυστυχώς, να κυριαρχούν έστω κι αν συχνά πυκνά ο Πρόεδρος με δηλώσεις του προσπαθεί να πείσει ότι έχει την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Η πολιτική βούληση αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με δηλώσεις και μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο από μέρους της Κυβέρνησης που να πείθει ότι υπάρχει αυτή η βούληση. Η Κύπρος διασύρθηκε, και διασύρεται ακόμα, διεθνώς για το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και δεν έχουμε την προσαγωγή κανενός στο δικαστήριο. Λες και το σκάνδαλο προέκυψε από το πουθενά. Η ατιμωρησία πρέπει να τελειώνει. Και επειδή η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς στο ΑΚΕΛ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, έχουμε αναλάβει δράση. Το αίτημά μας προς την Αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, για διερεύνηση του σκανδάλου στο Βασιλικό είναι ακόμα μια ενέργεια που προστίθεται σε πολλές άλλες που ως Κόμμα έχουμε κάνει -εντός και εκτός Βουλής- για να βγουν τα σκάνδαλα και τα κακώς έχοντα στο φως.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δείχνει αδυναμία να προωθήσει και να ολοκληρώσει έργα. Πολλά έργα διακόπηκαν χωρίς να διασφαλίζεται πώς θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν κι αυτό το γεγονός κοστίζει πάρα πολλά εκατομμύρια που τελικά πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Πέραν τούτου, η χώρα μας κινδυνεύει με πρόστιμα και αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για συμβάσεις που διακόπηκαν και οι υποθέσεις βρίσκονται σε δικαστήρια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ο κατάλογος των θεμάτων που αποδεικνύουν την αδυναμία και την ανικανότητα της Κυβέρνησης είναι μακρύς και αδιάψευστος. Οι πολίτες εκλέγουν Πρόεδρο όχι για να μεταθέτει τις ευθύνες αλλού ή για να βρίσκει δικαιολογίες και άλλοθι για λάθη, αστοχίες και λάθη. Εκλέγουν Πρόεδρο ο οποίος με την Κυβέρνησή του να προωθεί λύσεις και να υλοποιεί πολιτικές και όχι να εγκλωβίζεται ή να κρύβεται πίσω από τα προβλήματα. Οι Κυβερνήσεις πρέπει να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και όχι να τα μετατρέπουν σε άλλοθι για την όποια απραξία. Αυτό, δυστυχώς, δεν το βλέπουμε από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Αδυνατεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα.

Μιλώντας για τη διακυβέρνηση του τόπου, να μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο που συμβαίνει στην Κύπρο και που -ίσως- αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι συνεχίζει τις πολιτικές της προηγούμενης Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, της οποίας ήταν βασικό στέλεχος. Τα Κόμματα που τον στήριξαν και που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση επαγγέλλονταν προεκλογικά και συνεχίζουν και σήμερα να επαγγέλλονται την αλλαγή. Ποτέ όμως δεν απάντησαν, πώς θα προκύψει η αλλαγή με τις πολιτικές της προηγούμενης Κυβέρνησης που ακολουθεί ο κ. Χριστοδουλίδης; Απάντηση καμία, γιατί δεν υπάρχει. Η αλλαγή επιβάλλει αλλαγή πολιτικών και αυτό δεν το βλέπουμε.

Το πρωτοφανές σκηνικό συμπληρώνεται με τον ΔΗΣΥ να δηλώνει ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Δικαίωμά του να δηλώνει αντιπολίτευση. Οι πολίτες, όμως διερωτώνται: πως μπορεί ο ΔΗΣΥ να κάνει αντιπολίτευση στις δικές του πολιτικές; Πόσο, αλήθεια, μπορεί να είναι αντιπολίτευση, όταν ένα μεγάλο μέρος της Κυβέρνησης αποτελείται από μέλη και οπαδούς του ΔΗΣΥ; Πώς μπορεί ο ΔΗΣΥ να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος δηλώνει Συναγερμικός; Η απάντηση είναι απλή και λογική: ο ΔΗΣΥ δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται μέσα από την πολιτική του πρακτική στηρίζοντας τις βασικές πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες της Κυβέρνησης. Αποδεικνύεται από τη σπουδή του ΔΗΣΥ να βγαίνει να απαντά στο ΑΚΕΛ, ακόμα κι όταν η Κυβέρνηση δεν λέει τίποτα, όταν το ΑΚΕΛ την επικρίνει. Επιστέγασμα του πρωτοφανούς πολιτικού σκηνικού αποτελεί το γεγονός ότι ο Πρόεδρος με διάφορες ευκαιρίες ανοιγοκλείνει το μάτι στο ΕΛΑΜ, το οποίο όποτε η Κυβέρνηση χρειάζεται βοήθεια, την προσφέρει απλόχερα.

Μέσα σ’ αυτό το πολιτικό σκηνικό, το ΑΚΕΛ ξεχωρίζει ως η ισχυρή, δοκιμασμένη και αποτελεσματική δύναμη της αντιπολίτευσης. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, σε ένα δημοκρατικό σύστημα πάντοτε είναι σημαντικός γιατί ελέγχει την εξουσία, με την πίεση και την κριτική που ασκεί ανάλογα αποτρέπει ή προτρέπει σε πολιτικές. Κι αυτό τον ρόλο διαδραματίζει δυναμικά και με συνέπεια το ΑΚΕΛ ως η γνήσια, καθαρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση στον τόπο μας.

Οι πολίτες εκλέγουν κόμματα στη Βουλή με ένα βασικό σκεπτικό: την αξιοποίηση του θεσμού για προώθηση πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας. Των πολιτών! Αυτό θέλουν οι πολίτες και είναι αυτό που διαχρονικά κάνει το ΑΚΕΛ αναδεικνύοντας το Κοινοβούλιο σε εφαλτήριο αγώνα και δράσης προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου μας.

Το ΑΚΕΛ διαχρονικά προσεγγίζει και αξιοποιεί το Κοινοβούλιο ως ένα θεσμό μέσα από τον οποίο διεκδικεί και προωθεί πολιτικές υπέρ της κοινωνίας και ιδιαίτερα των εργαζομένων, των νέων, των ευάλωτων ομάδων. Ως ένα βήμα από το οποίο παλεύει για απόκρουση αντιλαϊκών πολιτικών, για ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τον κόσμο, για υπεράσπιση και εμβάθυνση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων κατακτήσεων.

Διαχρονικά οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΑΚΕΛ έχουν να επιδείξουν πλούσιο και πολυσχιδές κοινοβουλευτικό έργο. Εκατοντάδες προτάσεις νόμου που υιοθετούνται και αφορούν σειρά σημαντικών ζητημάτων, έγκυρος και συνεχής κοινοβουλευτικός έλεγχος στην εκτελεστική εξουσία και στη λειτουργία του κράτους, δημιουργική και σοβαρή συμμετοχή στις συζητήσεις στις Επιτροπές, σημαντική συμβολή στην προώθηση νομοθεσιών που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. Έτσι αξιοποιεί διαχρονικά το ΑΚΕΛ τη δύναμη που του δίνεται από τους ψηφοφόρους μέσα στο Κοινοβούλιο. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη διαχρονική παρουσία και προσφορά, η οποία αναγνωρίζεται πλατιά και πέραν του χώρου της Αριστεράς.

Υπάρχουν πολλά απτά και συγκεκριμένα παραδείγματα της παραγωγικής και δημιουργικής παρουσίας του ΑΚΕΛ στο Κοινοβούλιο. Όπως υπάρχουν και πολλά απτά παραδείγματα της ανάδειξης θεμάτων και προώθησης προτάσεων από το ΑΚΕΛ για ζητήματα που απασχολούν την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Ζητήματα όπως είναι οι καταχρηστικές πρακτικές που ακολουθούν τραπεζικά ιδρύματα, τις οποίες διαπίστωσε πρόσφατα και η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή. Το ΑΚΕΛ ανέδειξε αυτά τα θέματα πάρα πολλές φορές εδώ και πολύ καιρό, καταγγέλλοντας ρήτρες και «παραθυράκια» τα οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να αυθαιρετούν εκμεταλλευόμενες τη δεσπόζουσα θέση τους. Φαινόμενα που για χρόνια τα κομματικά λόμπι των τραπεζών προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί. Όταν το ΑΚΕΛ έθεσε τα ζητήματα στη Βουλή -και τα θέτει συχνά- η αντίδρασή τους ήταν σφοδρή. Το ίδιο σφοδρά αντέδρασαν και όταν το ΑΚΕΛ πρότεινε τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το Προεδρικό και κόμματα στη Βουλή κίνησαν γη και ουρανό για να μην περάσει η πρόταση του ΑΚΕΛ. Μπορεί οριακά να το πέτυχαν, όμως το ΑΚΕΛ κατάφερε να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά για ακόμα μια φορά και να βάλει στη δημόσια συζήτηση την ανάγκη να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να ελέγχονται οι πρακτικές των τραπεζών και να στηριχτούν όσοι έχουν ανάγκη. Κι αυτοί είναι δυστυχώς πολλοί στην κοινωνία μας που μαστίζεται από τον κίνδυνο της φτώχειας και την αδυναμία πολλών να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.

Το ΑΚΕΛ δίνει μεγάλη μάχη εντός και εκτός Βουλής για την προώθηση μέτρων που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας που είναι ψηλό. Πληρώνουμε το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην ΕΕ σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του μισθού. Τέτοια μέτρα είναι ο μόνιμα μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο ρεύμα, η απόσυρση των πράσινων φορολογιών, η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, ο εμπλουτισμός προγραμμάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων νοικοκυριών στην ενέργεια και διάφορα άλλα.

Όλα αυτά και πολλά άλλα αποδεικνύουν ότι το ΑΚΕΛ είναι Κόμμα των έργων, Κόμμα των πράξεων προς όφελος των εργαζομένων, της κοινωνίας, της χώρας. Η όλη δράση του ΑΚΕΛ στη Βουλή αποδεικνύει ότι η ψήφος στο ΑΚΕΛ έχει αξία κι αυτή η αξία επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο στην κοινωνία, στους πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι: Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ στη Βουλή και στον λαό, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να υπηρετεί τον τόπο.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι με τη συλλογική προσπάθεια και δουλειά όλων μας το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μπορεί και θα εξέλθει πιο ισχυρό, αφού οι πολίτες εκτιμούν τη δράση του και αναγνωρίζουν τις φιλολαϊκές πολιτικές του. Αναγνωρίζουν τη διεκδικητική και υπεύθυνη στάση και πολιτική του. Αυτές τις πολιτικές, αυτή τη δράση θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο αποτελεσματικά. Οι πολίτες μάς δίνουν με την ψήφο τους δύναμη κι εμείς αυτή τη δύναμη την κάνουμε έργο για πρόοδο και προκοπή.

Από σήμερα ξεκινά η προεκλογική μας προσπάθεια. Από σήμερα αρχίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες που προνοούνται για διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας. Διαδικασίες που ξεκινούν από την κομματική βάση και φτάνουν στην ηγεσία. Στο ΑΚΕΛ δεν διορίζουμε και δεν επιβάλλουμε υποψήφιους. Διαμορφώνουμε τα ψηφοδέλτιά μας μαζί με την κομματική βάση και τους φίλους του Κόμματος στην Κοινωνική Συμμαχία. Τα ψηφοδέλτιά μας είναι αποτέλεσμα πλατιάς συμμετοχής και συλλογικής απόφασης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί πάντοτε διαθέτουμε στα ψηφοδέλτιά μας ικανούς και άξιους υποψήφιους, πανέτοιμους για δράση.

Τα ψηφοδέλτιά μας πάντοτε καλύπτουν και εκφράζουν όλο το φάσμα της Αριστεράς, αλλά και ενός ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ψηφοδέλτια στελεχωμένα με καταξιωμένους ανθρώπους σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς και από την κοινωνική τους δράση. Ψηφοδέλτια στα οποία το νεανικό και γυναικείο στοιχείο είναι έντονο και η ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και ανανέωσης διασφαλισμένη.

Αυτή τη φορά τη διαδικασία για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου την αρχίζουμε πιο νωρίς από ότι προηγούμενες φορές. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε καταρτίσει τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές το ΑΚΕΛ θα έχει έτοιμα ψηφοδέλτια δυόμισι μήνες πιο νωρίς, επομένως ο χρόνος για επαφή με τον κόσμο, που έτσι κι αλλιώς στο ΑΚΕΛ δεν την διακόπτουμε ποτέ, θα είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Συνεχίζουμε λοιπόν τη δουλειά! Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΑΚΕΛ να δώσουν το παρόν τους στις συνελεύσεις των Ομάδων Βάσης, να εμπλουτίσουν τον διάλογο που ξεκινά και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Συνεχίζουμε τη δουλειά εκεί που χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στη δουλειά, στη γειτονιά, στη νεολαία, στους μαζικούς φορείς.

Συνεχίζουμε τη δουλειά με αισιοδοξία και φόρα! Συνεχίζουμε όπως εμείς ξέρουμε να στηρίζουμε την κοινωνία, και να την ανεβάζουμε πιο ψηλά με στόχο να την πάρουμε εκεί που της αξίζει.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά τη δουλειά για την Κύπρο μας και τον λαό μας!

Γιατί δυνατό ΑΚΕΛ σημαίνει δυνατή μάχη για τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας!

Δυνατό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για τους αδύναμους.

Δυνατό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για τον τόπο, δύναμη για τον λαό!

Σημαίνει δύναμη για το μέλλον!