Παπαναστασίου: Αυτά λέει η επιστολή της ΕΕ για το τερματικό - Τι απαντά για ανασχηματισμό (ηχητικό)

Ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και 97.6 αποκάλυψε τα τρία σημεία της επιστολής του μηχανισμού χρηματοδότησης της ΕΕ CINEA ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2025, που αφορά το έργο του τερματικού στο Βασιλικό και την επιστροφή των 67,2 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αυτά είναι:

First irregularity – Non-compliance with qualification criteria

Η πρώτη παρατυπία αφορά το ότι η κατακύρωση δεν συνείδε με τα κριτήρια της κατακύρωσης

Second irregularity – Incorrect weighting criteria applied for technical evaluation

Η δεύτερη παρατυπία αφορά το ότι χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα κριτήρια για την τεχνική αξιολόγηση με τη βαθμολογία να είναι χαμηλότερη από το επιτρεπτό όριο

Third irregularity – Bilateral agreement

Η τρίτη παρατυπία αφορά τη συμφωνία (agreement) που έγινε, η οποία, λόγω των προηγούμενων παρατυπιών, δεν ήταν επιλέξιμη για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι τα λάθη δεν έγιναν από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά στην αρχική φάση του έργου. «Η τωρινή κυβέρνηση προέβη σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να επαναφέρει το έργο σε λειτουργία» σημείωσε.

«Το μόνο λάθος που έκανε αυτή η Κυβέρνηση για το Τερματικό είναι ότι δεν ξεκίνησε αμέσως μια ανεξάρτητη έρευνα για την κατάσταση που παρέλαβε», είπε.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι υπάρχει παραπλάνηση σχετικά με την ανάκληση της χρηματοδότησης και ότι, αν χρειαστεί, η επιστολή θα δοθεί στη δημοσιότητα για πλήρη διαφάνεια.

Ανασχηματισμός

Ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, ρωτήθηκε για τις φήμες σχετικά με ανασχηματισμό και ενδεχόμενη αποχώρησή του.

«Υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν την παραμονή μου, αλλά η όποια απόφαση είναι του Προέδρου και για μένα είναι σεβαστή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση των έργων και των υποδομών που είναι σε εξέλιξη, όπως το τερματικό στο Βασιλικό και η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας.

