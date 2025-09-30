«Ευτυχώς, δεν ήμουν μόνος»: Έτσι απαντά ο Χριστοδουλίδης στον Τατάρ για όσα είπαν στη Νέα Υόρκη - Πότε θα κάνει ανασχηματισμό και τι θα πράξει με διορισμούς Επιτρόπων

Στο Κυπριακό αλλά και σε ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Λεμεσό.

«Δεν ήμουν μόνος στη συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν είπε πως οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «άκουσα τις δηλώσεις του κ. Τατάρ και όλων αυτών στην ελληνοκυπριακή πλευρά που επιλέγουν να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευτυχώς στη συνάντηση δεν ήμουν μόνος. Συνοδευόμουν από τον Διαπραγματευτή και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο». Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι, δεδομένων των εξελίξεων στα κατεχόμενα, η συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας του Αντόνιο Γκουτέρες να τη συγκαλέσει, δείχνοντας –όπως είπε– την πολιτική του βούληση. «Αναμένουμε, μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, η κα Ολγκίν να επισκεφθεί την Κύπρο, αλλά και τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη διευρυμένη συνάντηση πριν το τέλος του έτους, με στόχο την ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών», πρόσθεσε.

«Όταν αποφασίσω, θα ανακοινώσω»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανό ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν έχω κάτι να προσθέσω. Βλέπω τα δημοσιεύματα, έλεγαν θα κάνω ανασχηματισμό πριν τη Νέα Υόρκη, όταν δεν τον έκανα πριν τη Νέα Υόρκη είπαν ότι θα τον κάνω μετά τη Νέα Υόρκη. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω». Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν ψίθυροι περί δυστοκίας στην εξεύρεση ατόμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «καμία απολύτως δυστοκία. Αν βρεθεί οποιοσδήποτε από αυτούς που γράφουν, ότι έχω προσεγγίσει κάποιον, τότε τον καλώ δημόσια να το αναφέρει». Σε άλληπαρατήρηση δημοσιογράφου ότι ακούγονται φωνές από τα κόμματα της συμπολίτευσης ότι θα πρέπει να αποφασίσει τώρα ο Πρόεδρος αν θα κάνει ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα αποφασίσω και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω».

GSI: Δέσμευση αλλά με προϋποθέσεις

Σε σχέση με το ενεργειακό έργο του Great Sea Interconnector (GSI), ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα 67 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών αφορούν το τερματικό. Παράλληλα, ανέδειξε τα θετικά οικονομικά δεδομένα: «Έχουμε πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες για έργα αλλά και κοινωνικές παροχές. Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, για τις αναβαθμίσεις που πέτυχε η Κύπρος από το 2011, και για την ανεργία που βρίσκεται σε επίπεδα του 2008». Αναφερόμενος στο GSI ο ΠτΔ, ξεκαθάρισε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου. Στους προϋπολογισμούς του 2025 και του 2026 υπάρχει πρόνοια 25 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση, επηρεάζεται η βιωσιμότητα του έργου και άλλες πτυχές».

Διορισμοί Επιτρόπων

Τέλος, για το θέμα διορισμών Επιτρόπων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι «οι διορισμοί θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Ό,τι κι αν λένε, όσα κι αν γράφουν, όλα θα γίνουν όταν πρέπει να γίνουν».