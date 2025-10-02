«Το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει παρέλθει, μόνη λύση τα δύο κράτη», λέει ο Τατάρ

Τη θέση ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας για την επίλυση του Κυπριακού «έχει παρέλθει» και ότι η «μοναδική οδός» είναι πλέον η πολιτική των δύο κρατών, επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στο νέο «προεδρικό μέγαρο» στα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη «μεγάλη θυσία» και τη διαρκή στήριξη της Τουρκίας, την οποία χαρακτήρισε «εγγυήτρια δύναμη» και «πατρίδα». Είπε το νέο κτιριακό συγκρότημα, που ανεγέρθηκε με τουρκική χρηματοδότηση, αποτελεί «σύμβολο της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας» του ψευδοκράτους, με την παρουσία του τουρκικού στρατού να είναι, όπως ανέφερε, «ζωτικής σημασίας» για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάπτυξη των κατεχομένων, τονίζοντας την αύξηση της επιβατικής κίνησης μέσω του παράνομου "αεροδρομίου" της Τύμπου και την αύξηση των τουριστικών κλινών.

Επισήμανε, τέλος, τη σημασία έργων υποδομής που υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια της Άγκυρας, όπως το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, άλλαξε την όψη της περιοχής και ενίσχυσε τη γεωργία.

ΚΥΠΕ