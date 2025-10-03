Ο λόγος, τώρα, στη Βουλή για αύξηση των βουλευτών στην περιφέρεια Πάφου

Κλείδωσε χθες ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά επαρχία με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο. Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Μενέλαος Βασιλείου, την τελική εικόνα θα την έχουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα υπάρξει μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί στην πράξη επιβάλλεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!