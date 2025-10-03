Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο λόγος, τώρα, στη Βουλή για αύξηση των βουλευτών στην περιφέρεια Πάφου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Χθες το απόγευμα οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά επαρχία. Η επεξεργασία του εκλογικού καταλόγου στις Επαρχιακές Διοικήσεις θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μετακινείται μία έδρα από τη Λευκωσία στην Πάφο. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο θα έχουν τα κόμματα καθώς απαιτείται τροποποίηση του νόμου

Κλείδωσε χθες ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά επαρχία με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο. Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Μενέλαος Βασιλείου, την τελική εικόνα θα την έχουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα υπάρξει μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί στην πράξη επιβάλλεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να...

