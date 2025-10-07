Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Παλιό σενάριο χωρίς προοπτική» λέει ο Ακιντζί για το «ψήφισμα» υπέρ της λύσης δύο κρατών

Ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επικρίνει τη νέα «πολιτική» του Ερσίν Τατάρ.

Ως επανάληψη ενός «παλιού σεναρίου χωρίς προοπτική αποτελέσματος» χαρακτήρισε ο Τουρκοκύπριος τέως ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί την πρωτοβουλία στα κατεχόμενα για έγκριση «ψηφίσματος» για λύση δύο κρατών. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θυμίζει αποφάσεις του παρελθόντος που, όπως είπε, δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα ούτε αναμένεται να αποδώσουν στο μέλλον.

Ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε απόσπασμα από το βιβλίο του «Yaşandığı Gibi (Όπως Συνέβη)», όπου περιγράφει τη συνεδρίαση της «βουλής» στις 28 Αυγούστου 1994, κατά την οποία εγκρίθηκε, παρά τις προειδοποιήσεις του, απόφαση που, όπως σημείωσε, απέσυρε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως «μοναδική μορφή λύσης» και πρότασσε την έννοια της «ξεχωριστής κυριαρχίας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι οι σημερινές αναφορές σε «νέα πολιτική» του Ερσίν Τατάρ αποτελούν, στην πραγματικότητα, ανακύκλωση παλιών ιδεών που «δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα» και «δεν αναμένεται να αποδώσουν και στο μέλλον».

Όπως ανέφερε, «όσοι δεν πήραν μάθημα από τα γεγονότα του παρελθόντος» επαναλαμβάνουν τώρα, «ενόψει εκλογών και με την ψευδαίσθηση πολιτικού οφέλους», ένα παρόμοιο σκηνικό στη ψευδοβουλή. Ο κ. Ακιντζί κατέληξε ότι, παρά τις κινήσεις αυτές, «τίποτα δεν θα αλλάξει στην ουσία».

Πηγή: ΚΥΠΕ

