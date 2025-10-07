Ευθεία επίθεση στον Τατάρ εξαπέλυσε ο Σερντάρ Ντενκτάς: «Συνάντησε τον πατέρα μου μόνο 3-4 φορές»

Η διπλωματία δεν ασκείται προς τον λαό αλλά προς ξένες χώρες ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης κι Αγώνα (ΤΑΜ), Σερντάρ Ντενκτάς επικρίνοντας το σύνθημα «Διπλωματία επίθεσης ή επιθετική διπλωματία (atak diploması)» της προεκλογικής εκστρατείας του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος επικαλείται τον Ραούφ Ντενκτάς και λέει ότι ακολουθεί τον δικό του δρόμο και όραμα.

Σημειώνεται ότι χθες, μία από τις κόρες του Ραούφ Ντενκτάς επέκρινε επίσης τον Ερσίν Τατάρ για τις αναφορές στον πατέρα της.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ανακοίνωση του κόμματος ΤΑΜ αναφέρει ότι ο κ. Ντενκτάς, φιλοξενούμενος σε τηλεοπτική εκπομπή τ/κ καναλιού, είπε ότι όταν άκουσε πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύνθημα νόμισε ότι εξαπέλυαν μια εξωτερική επίθεση μετά από 5 χρόνια. «Η διπλωματία δεν ασκείται προς τον λαό. Ούτε προς την Τουρκία. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται με την Τουρκία. Η διπλωματία διεξάγεται με τον έξω κόσμο, με άλλες χώρες», είπε.

Για τις αναφορές Τατάρ ότι ακολουθεί την πορεία του Ραούφ Ντενκτάς, ο Σερντάρ Ντενκτάς υπέδειξε ότι ο Ερσίν Τατάρ και ο πατέρας του συναντήθηκαν 3-4 φορές και διερωτήθηκε εάν χρησιμοποιεί τα όσα είπαν τότε για να υποστηρίζει ότι είναι μαθητής του. Διερωτήθηκε επίσης αν θα αφήσει ο Τατάρ το μνημείο και το μουσείο του Ραούφ Ντενκτάς στην καρδιά της Λευκωσίας εγκαταλειμμένο (ΣΣ: εννοώντας ότι είναι έτσι) κι αν θα κάνει τον ίδιο τον γιο του να είναι αντί-ντενκτασικός στα μάτια του κόσμου.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις γύρω από την «ιδρυτική διακήρυξη» και την αλλαγή του ονόματος του «ψευδοκράτους», ο κ. Ντενκτάς είπε ότι η «ιδρυτική διακήρυξη» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του «συντάγματος» κι όλες αυτές οι κινήσεις και οι συζητήσεις είναι «αντισυνταγματικές». «Δεν υπάρχει σεβασμός για τον ιδρυτή του κράτους. Είναι υπέρ του Ντενκτάς από τελετή σε τελετή, από εκλογή σε εκλογή, αλλά εγώ είμαι προδότης. Ας το δει ο κόσμος αυτό. Αυτό δεν είναι εθνικισμός, ούτε πατριωτισμός, δεν είναι αγάπη για τον λαό σου, ούτε σεβασμός για το αξίωμα που κατέχεις».

Επανέλαβε δε ότι ο κ. Τατάρ στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, κατά την άτυπη πενταμερή, περίμενε στον διάδρομο όταν ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Φιντάν μιλούσε με τον ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο. «Ο αρχηγός του κράτους μου κάθεται στον διάδρομο της αίθουσας συνεδριάσεων. Θα έπρεπε να πει: "Κύριε, μην ασχολείστε με τον ε/κ ΥΠΕΞ. Ο συνομιλητής σας είμαστε εμείς, όχι αυτοί. Ο συνομιλητής τους είμαστε εμείς, όχι εσείς"».

Απευθυνόμενος στα μέλη του ΚΕΕ ο Σερντάρ Ντενκτάς είπε ότι εάν θεωρούν ότι αυτή η ηγεσία τους αξίζει, δεν έχει τίποτα να τους πει. «Αλλά όχι, δεν αξίζουμε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, λένε, ‘Ο Σερντάρ κάνει τα κόκαλα του πατέρα του να τρίζουν’. Ναι, η καρδιά του πατέρα μου πονάει εξαιτίας αυτής της κατάστασης στην οποία έχουμε βρεθεί».

Στο μεταξύ, ο γγ του κόμματος TAM, Ερτάν Καϊγκάν δήλωσε σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή ότι η ιδεολογική διαίρεση μεταξύ των κομμάτων εμποδίζει την επίλυση επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων. Το κόμμα τους, είπε, ενεργεί με μια διακομματική προσέγγιση, δεν υποστηρίζουν το μοντέλο ομοσπονδίας και θα εντείνουν την επιτόπια εργασία τους μετά τις 19 Οκτωβρίου.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του κόμματος Ενωμένη Κύπρος, Ιζζέτ Ιζτζάν, κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει την απόφαση για ομοσπονδία. Χαρακτήρισε την πρόταση για λύση δύο κρατών που υποβλήθηκε στη «βουλή» από τους «κυβερνητικούς» εταίρους, ως «έναν ελιγμό που στοχεύει στον επηρεασμό των ψηφοφόρων πριν από τις προεδρικές εκλογές».

Υπενθύμισε ότι το ΚΕΕ υποστήριξε τις αποφάσεις «Η Ομοσπονδία είναι η μόνη λύση» το 1984, «Η Ομοσπονδία δεν είναι η μόνη λύση» το 1994 και «Βελγικό μοντέλο ομοσπονδίας» το 2002. Επίσης, αγωνίστηκε κατά του Σχεδίου Ανάν το 2004 και σήμερα δηλώνει ότι έφτασε η ώρα της αναγνώρισης.

Το διεθνές δίκαιο έχει σκιαγραφήσει το πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στην Κύπρο ως ομοσπονδία, σημείωσε ο κ. Ιζτζιάν.

ΚΥΠΕ