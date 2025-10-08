Δρ Μούδουρος: Μήνυμα για Κυπριακό η εκλογή Έρχιουρμαν (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Στις 19 Οκτωβρίου 2025 οι ψηφοφόροι των κατεχομένων ψηφίζουν τον λεγόμενο πρόεδρό τους, ο οποίος θα είναι αυτός που θα τους εκπροσωπεί και στις όποιες διεργασίες για το Κυπριακό. Σύμφωνα με τον Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νίκο Μούδουρο, η προεκλογική περίοδος στα κατεχόμενα, παρότι σύντομη -μόλις ενάμιση μήνα- δεν περιορίστηκε στο Κυπριακό, αλλά εξελίχθηκε σε μια συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Καθηγητής ανέφερε ότι ο βασικός αντίπαλος του Ερσίν Τατάρ, Τουφάν Έρχιουρμαν, ακολούθησε στρατηγική αντιπολίτευσης που αγγίζει ζητήματα ευρύτερης διακυβέρνησης, όπως η οικονομία, οι θεσμοί και οι σχέσεις με την Τουρκία, μετατρέποντας την εκλογική μάχη σε δημοψήφισμα για τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση του ψευδοκράτους.

Η συζήτηση για το Κυπριακό συνεχίζει να αποτελεί διαχωριστική γραμμή, όμως υπό νέο πρίσμα, είπε ο Δρ Μούδουρος και εξήγησε: Από τη μία, ο Τατάρ προβάλλει το αφήγημα της "κυρίαρχης ισότητας" και της λύσης δύο κρατών - μια πολιτική ξεκάθαρα εναρμονισμένη με τη στρατηγική της Άγκυρας. Από την άλλη, ο Έρχιουρμαν υποστηρίζει την επανέναρξη συνομιλιών στη βάση ακόμα και μιας χαλαρής ομοσπονδίας, επιλέγοντας όμως να διατηρεί χαμηλούς τόνους, αναγνωρίζοντας τις ενδοκοινοτικές και γεωπολιτικές ευαισθησίες.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μούδουρος αναφέρθηκε και σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη αλλαγή. Το πάθος των Τουρκοκυπρίων υπέρ της λύσης και της επανένωσης της Κύπρου, που είχε εκδηλωθεί παλαιότερα με μαζικές κινητοποιήσεις, έχει πλέον υποχωρήσει και αντικαθίσταται από μια πιο ρεαλιστική -ίσως και απαισιόδοξη- στάση, που επικεντρώνεται στην ανάγκη επιβίωσης. Δηλαδή, στο πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί και να "εκδημοκρατικοποιηθεί" η υπάρχουσα πολιτική δομή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Άγκυρας.

Ένα καθοριστικό ζήτημα που επηρεάζει τις πολιτικές (και δημογραφικές) ισορροπίες στα κατεχόμενα είναι η συνεχής παραχώρηση «υπηκοοτήτων» σε Τούρκους υπηκόους. Όπως επισημαίνει ο κ. Μούδουρος, αν συνεχιστεί ο ρυθμός με τον οποίο δίνονται οι νέες «υπηκοότητες», σύντομα οι Τουρκοκύπριοι δεν θα αποτελούν πλέον την πλειοψηφία στους εκλογικούς καταλόγους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πολιτικό έλεγχο και τις εκλογικές εξελίξεις στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, ο Νίκος Μούδουρος σημείωσε ότι σε περίπτωση νίκης του Έρχιουρμαν, θα πρόκειται για σαφές πολιτικό μήνυμα από την τουρκοκυπριακή κοινότητα προς την Άγκυρα, ότι επιθυμεί αλλαγή πορείας και επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όμως, και αυτή τη φορά παρεμβαίνει η Τουρκία με όλους τους τρόπους, ανέφερε ο Καθηγητής, ενώ αναμένονται περισσότερες παρεμβάσεις αυτό το τελευταίο δεκαήμερο πριν τις εκλογές.

Ερωτηθείς κατά πόσον η Τουρκία θα δώσει ακόμα μία ευκαιρία στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ, ο Τουρκολόγος απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως: οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και η προσέγγιση Κύπρου-Ισραήλ, η εξέλιξη του Κουρδικού ζητήματος, τα ζητήματα της Τουρκίας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Άμυνας και Ασφάλειας.

