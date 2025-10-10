Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απαντά στον ΔΗΣΥ αλλά δεν διαψεύδει τα περί συμφωνίας με ΑΛΜΑ

Σήκωσε το γάντι η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου και απάντησε στη σημερινή ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «ξενίζει, για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση, που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ!». Πρόσθεσε δε ότι «ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» ότι έκλεισε η συμφωνία για κάθοδο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τα ψηφοδέλτια του κινήματος ΑΛΜΑ. Ενώ ο ΔΗΣΥ σε σημερινή του ανακοίνωση ανέφερε ότι «ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», διερωτώμενος «γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες;».