Ο Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό - Η πολιτική κρίση «βυθίζει» τη Γαλλία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απαντά στον ΔΗΣΥ αλλά δεν διαψεύδει τα περί συμφωνίας με ΑΛΜΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ»

 

Σήκωσε το γάντι η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου και απάντησε στη σημερινή ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «ξενίζει, για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση, που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ!». Πρόσθεσε δε ότι «ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» ότι έκλεισε η συμφωνία για κάθοδο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τα ψηφοδέλτια του κινήματος ΑΛΜΑ. Ενώ ο ΔΗΣΥ σε σημερινή του ανακοίνωση ανέφερε ότι «ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», διερωτώμενος «γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες;».

Tags

ΔΗΣΥΑΚΕΛΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα