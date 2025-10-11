Έρχιουρμαν: Κλίμα ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας, Ελλάδας θα ωφελούσε την περιοχή

Ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα αποτελούσε «ανάσα» για ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και «υποψήφιος» για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια περιοδείας του στα κατεχόμενα χωριά Μπογάζι, Σύγκραση, Σπαθαρικό και Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του ΡΤΚ, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις με διεθνείς παράγοντες όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ είναι απόλυτη ανάγκη. «Κάθε ευκαιρία πρέπει να αξιοποιείται μέχρι τέλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ανοικοδομήσει την αξιοπιστία του θεσμού που εκπροσωπεί.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της παραχώρησης υπηκοότητας της ΕΕ σε παιδιά από «μικτούς γάμους», ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «κανένας Ελληνοκύπριος ηγέτης δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα παντρευτεί ένας Τουρκοκύπριος».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέκαθεν συνεργάζεται και βρίσκεται σε διάλογο με την Τουρκία, μια πρακτική που, όπως είπε, θα συνεχιστεί με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συνθήκες.

