Εκπαιδεύοντας τη γάτα μας στο σπίτι - Τι δεν πρέπει να κάνουμε

Τα αγαπημένα μας γατάκια μπορεί να είναι λίγο πιο “δύσκολα” στην εκπαίδευση, όμως με επιμονή, υπομονή και πολλές λιχουδιές γίνονται θαύματα!

Μάλιστα, όχι μόνο μπορούν να εκπαιδευτούν, αλλά η εκπαίδευσή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να συμβιώσουν ομαλά με ανθρώπους και ζώα στο παντοτινό τους σπίτι. Έτσι, θα μεγαλώσουν χωρίς άγχος και θα καταφέρουν να διαχειρίζονται αλλαγές και νέες καταστάσεις με όσο πιο ήρεμο τρόπο γίνεται.

Υπάρχουν μερικές χρήσιμες συμβουλές, που αν τις ακολουθήσουμε, θα μας βοηθήσουν να εκπαιδεύσουμε τη γάτα μας στο σπίτι και να κάνουμε τη σχέση μας ακόμα καλύτερη και πιο δυνατή.

Αρχικά, είναι σημαντικό να καθορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να μάθει η γάτα μας. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, ας σκεφτούμε ποιες εντολές σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε και ποιες συμπεριφορές θέλουμε να τις διδάξουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να της μάθουμε πώς να χρησιμοποιεί την αμμολεκάνη. Αν και τα περισσότερα γατάκια έχουν έμφυτη τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, υπάρχουν περιπτώσεις που αργούν να καταλάβουν ότι η αμμολεκάνη είναι το μέρος που πρέπει να κάνουν την ανάγκη τους. Μπορεί, επίσης, να θέλουμε να της μάθουμε ότι το ονυχοδρόμιο είναι το σημείο που λιμάρει τα κοφτερά της νύχια, και όχι το τραπέζι ή ο καναπές του σπιτιού μας. Ή μπορεί να θέλουμε να της μάθουμε πώς να παραμένει ήρεμη όταν έρχονται καλεσμένοι στο σπίτι.

Βέβαια, δεν αφορούν όλες οι εντολές συμπεριφορές που θέλουμε να βελτιώσουμε μέσα στο σπίτι. Είναι ανάγκη, για την ψυχική της ηρεμία, να μάθουμε στη γάτα μας πώς να αντιδράει και να διαχειρίζεται στρεσογόνες καταστάσεις, όπως είναι το κόψιμο των νυχιών ή οι επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Αφού, λοιπόν, έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε να διδάξουμε στο γατάκι μας, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πράξη.

Επιμονή, υπομονή και χρόνος: αυτές οι τρεις αρετές θα μας χρειαστούν σίγουρα. Οι γάτες έχουν μικρότερη διάρκεια συγκέντρωσης από τη δική μας, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η εκπαίδευσή της θα διαρκεί ώρες. Λίγα λεπτά την ημέρα αρκούν για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον της ζωντανό και να παραμείνει συγκεντρωμένη. Ας αφήσουμε τη γάτα μας να καθορίσει τον χρόνο του μαθήματος. Εξάλλου, δεν έχει νόημα να την πιέσουμε, γιατί δεν θα καταφέρουμε τίποτα.

Επίσης, μερικές γάτες μαθαίνουν πιο αργά απ’ ό,τι άλλες. Οπότε, ίσως χρειαστεί να δείξουμε στο κατοικίδιό μας αρκετές φορές αυτό που θέλουμε να κάνει. Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως, γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στη γάτα μας τις εντολές που θέλουμε να μάθει καθημερινά, μέχρι να κατακτήσει αυτές τις πολύτιμες γνώσεις.

Η σωστή εκπαίδευση γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, πρέπει να μαθαίνουμε στη γάτα μας μια εντολή τη φορά γιατί υπάρχει πιθανότητα να την μπερδέψουμε. Ας την αφήνουμε να εξοικειώνεται με μια κατάσταση ή μια αλλαγή και ύστερα ας περνάμε στην επόμενη. Για παράδειγμα, αν της αγοράσουμε ένα νέο παιχνίδι, ας την αφήσουμε να το εξερευνήσει μόνη της για να καταλάβει ότι δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο και μετά ας παίξουμε μαζί της. Είναι σίγουρο, ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασκεδάσει περισσότερο. Ή αν η γάτα που έχουμε υιοθετήσει είναι φοβική και όταν έρχονται οι φίλοι μας στο σπίτι μας τρέχει να κρυφτεί, είναι σημαντικό να μην την πιέσουμε για χάδια και αγκαλιές, αλλά να την αφήσουμε να πλησιάσει όποτε αυτή νιώσει έτοιμη.

Κάτι ακόμη που θα βοηθήσει σίγουρα είναι το σύστημα ανταμοιβών και η θετική ενίσχυση συμπεριφοράς. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να δοκιμάσουμε με το φουντωτό φιλαράκι μας. Το πρώτο είναι ο ήρεμος τόνος φωνής και η θετική μας στάση και το δεύτερο είναι, φυσικά, οι λιχουδιές! Ο τρόπος που μιλάμε στο κατοικίδιό μας είναι καθοριστικός, καθώς οι γάτες ανταποκρίνονται καλύτερα στο baby talk, την ευγενική και ήρεμη φωνή, και τους πολλούς επαίνους. Κάθε φορά, λοιπόν, που δίνουμε μια εντολή και την εκτελεί ή κάθε φορά που παρουσιάζει μια επιθυμητή συμπεριφορά, όπως είναι η επίσκεψη της αμμολεκάνης, ας δίνουμε στη γάτα μας λιχουδιά και ας την επαινούμε με όμορφα λόγια και χάδια.

Το σταθερό περιβάλλον και η ρουτίνα είναι σίγουρα δύο πράγματα που θα εκτιμήσει η γάτα μας και θα κάνουν την εκπαίδευσή της πιο εύκολη. Είναι πλάσμα που αγαπάει τη συνήθεια, οπότε ας της κάνουμε τη χάρη να είμαστε συνεπείς.

Τέλος, αν δεν ζούμε μόνοι, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στην εκπαίδευση του κατοικιδίου μας όλα τα μέλη της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, η γάτα μας θα καταλάβει τους στόχους της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη σχέση της με κάθε μέλος.

Υπάρχουν, όμως, πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τη γάτα μας σωστά.

Το πρώτο και κυριότερο, που δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε στη γάτα μας, είναι να την τιμωρήσουμε σωματικά. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο και είναι σίγουρο ότι η γάτα μας θα αρχίσει να μας φοβάται και δεν πρόκειται να μας εμπιστευτεί ξανά. Υπάρχει, μάλιστα, περίπτωση να γίνει άγρια και επιθετική. Κάθε είδος τιμωρίας, όπως η στέρηση φαγητού, δεν είναι αποδεκτό.

Αποδεκτές δεν είναι ούτε οι φωνές. Η γάτα μας δεν πρόκειται να εκλάβει τον εκνευρισμένο τόνο φωνής μας ως πειθαρχία. Αντιθέτως, θα αγχωθεί και θα σταματήσει να θέλει να συνεχίσει την εκπαίδευσή της. Ας αποφύγουμε λέξεις, όπως είναι το “όχι” ή το “μη” γιατί ίσως της προκαλέσουμε σύγχυση αν μας ακούσει να τις χρησιμοποιούμε σε διαφορετικό πλαίσιο.

Έχει μεγάλη σημασία η διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι σύντομη και να μην επιμένουμε υπερβολικά να μάθει κάτι με την πρώτη φορά, γιατί υπάρχει περίπτωση να την αποθαρρύνουμε και να αρχίσει να αδιαφορεί ακόμα και για τις λιχουδιές και τους επαίνους.

Η αλλαγή των κανόνων είναι ένα ακόμη πράγμα που δεν πρέπει να κάνουμε γιατί η γάτα μας θα μπερδευτεί και δεν θα μάθει.

Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσουμε τα όρια του κατοικιδίου μας. Κάθε γάτα έχει τα δικά της όρια και για αυτό πρέπει να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους όσον αφορά την εκπαίδευσή της.

Ας θυμόμαστε: η επιμονή, η υπομονή και ο χρόνος θα μας επιβραβεύσει, και οι ώρες που έχουμε αφιερώσει στην εκπαίδευση της αγαπημένης μας γατούλας θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρκεί να μην τα παρατήσουμε και να μην απογοητευτούμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε τον στόχο μας, ο οποίος είναι να συμβιώνουμε με μια ήρεμη και χαρούμενη γάτα.

topetmou.gr