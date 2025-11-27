Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Το μαχαίρι της στυγερής δολοφονίας του 26χρονου φέρεται να εντόπισε η Αστυνομία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το μαχαίρι της στυγερής δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου από την Πάφο ο οποίος υπέκυψε το περασμένο Σάββατο στα τραύματα του μετά από θανάσιμα μαχαιρώματα που δέχθηκε στα Κονιά φέρεται να εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή της Τσάδας παρά τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς .

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π¨ στον εντοπισμό του μαχαιριού συνέβαλαν και μέλη του Κ.Σ. Τσάδας που μερίμνησαν για τον καθαρισμό της περιοχής που υπέδειξε στις 14:30 ο ίδιος ο φερόμενος δράστης.

Στην σκηνή μετέβησαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου στην παρουσία του υπόπτου ηλικίας 58 ετών ο οποίος τελεί υπό κράτηση για φόνο εκ προμελέτης που φέρεται να διέπραξε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά, με θύμα τον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το μαχαίρι βάση πληροφορίας εντοπίστηκε γύρω στο μεσημέρι σε ερημική περιοχή της Τσάδας. Πρόκειται για ανοιγόμενο μαχαίρι το οποίο πιστεύεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε.

Ο 58χρονος φερόμενος δράστης ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση από το περασμένο Σάββατο αναμένεται να προσαχθεί εκ νέου στην δικαιοσύνη την Κυριακή, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα αιτηθεί η Αστυνομία την ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του ή αν θα γίνει παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα