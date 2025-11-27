Το μαχαίρι της στυγερής δολοφονίας του 26χρονου φέρεται να εντόπισε η Αστυνομία

Το μαχαίρι της στυγερής δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου από την Πάφο ο οποίος υπέκυψε το περασμένο Σάββατο στα τραύματα του μετά από θανάσιμα μαχαιρώματα που δέχθηκε στα Κονιά φέρεται να εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή της Τσάδας παρά τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς .

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π¨ στον εντοπισμό του μαχαιριού συνέβαλαν και μέλη του Κ.Σ. Τσάδας που μερίμνησαν για τον καθαρισμό της περιοχής που υπέδειξε στις 14:30 ο ίδιος ο φερόμενος δράστης.

Στην σκηνή μετέβησαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου στην παρουσία του υπόπτου ηλικίας 58 ετών ο οποίος τελεί υπό κράτηση για φόνο εκ προμελέτης που φέρεται να διέπραξε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά, με θύμα τον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το μαχαίρι βάση πληροφορίας εντοπίστηκε γύρω στο μεσημέρι σε ερημική περιοχή της Τσάδας. Πρόκειται για ανοιγόμενο μαχαίρι το οποίο πιστεύεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε.

Ο 58χρονος φερόμενος δράστης ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση από το περασμένο Σάββατο αναμένεται να προσαχθεί εκ νέου στην δικαιοσύνη την Κυριακή, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα αιτηθεί η Αστυνομία την ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του ή αν θα γίνει παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.