Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα: «Αδελφικό χρέος ο σεβασμός στη βούληση Τ/κ»

Μήνυμα για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου έστειλε από τις φυλακές όπου κρατείται στην Τουρκία ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέροντας πως ο σεβασμός στη βούληση των Τουρκοκυπρίων είναι «αδελφικό χρέος» και όχι απλή υποχρέωση.

Σε ανάρτησή του, ο Ιμάμογλου υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων «εκλογών» και μίλησε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για την Κύπρο, όπου όπως είπε, πέρασε τα φοιτητικά του χρόνια.

«Η τδβκ κατέχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή μου. Εκεί έζησα τα φοιτητικά μου χρόνια και υπήρξα μάρτυρας του αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για δημοκρατία, ελευθερία και ύπαρξη», είπε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

«Οι Τουρκοκύπριοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Το να σεβόμαστε τη βούληση του λαού της τδβκ, της οποίας αναγνωρίσαμε την κυριαρχία από την ίδρυσή της, δεν είναι μόνο μια διπλωματική υποχρέωση – είναι αδελφικό μας χρέος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα συγκυρία και τις προσπάθειες επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών στο νησί, ο Ιμάμογλου ευχήθηκε η «εκλογική» διαδικασία που θα καθορίσει το μέλλον της «τδβκ» να διεξαχθεί «σε κλίμα ειρήνης και δημοκρατικής ωριμότητας».

«Είμαστε πάντα στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειές του για μια λύση βασισμένη στην ειρήνη, την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ