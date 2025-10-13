Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα: «Αδελφικό χρέος ο σεβασμός στη βούληση Τ/κ»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειές του για μια λύση βασισμένη στην ειρήνη, την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Μήνυμα για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου έστειλε από τις φυλακές όπου κρατείται στην Τουρκία ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέροντας πως ο σεβασμός στη βούληση των Τουρκοκυπρίων είναι «αδελφικό χρέος» και όχι απλή υποχρέωση.

Σε ανάρτησή του, ο Ιμάμογλου υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων «εκλογών» και μίλησε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για την Κύπρο, όπου όπως είπε, πέρασε τα φοιτητικά του χρόνια.

«Η τδβκ κατέχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή μου. Εκεί έζησα τα φοιτητικά μου χρόνια και υπήρξα μάρτυρας του αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού για δημοκρατία, ελευθερία και ύπαρξη», είπε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. 

«Οι Τουρκοκύπριοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Το να σεβόμαστε τη βούληση του λαού της τδβκ, της οποίας αναγνωρίσαμε την κυριαρχία από την ίδρυσή της, δεν είναι μόνο μια διπλωματική υποχρέωση – είναι αδελφικό μας χρέος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα συγκυρία και τις προσπάθειες επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών στο νησί, ο Ιμάμογλου ευχήθηκε η «εκλογική» διαδικασία που θα καθορίσει το μέλλον της «τδβκ» να διεξαχθεί «σε κλίμα ειρήνης και δημοκρατικής ωριμότητας».

«Είμαστε πάντα στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειές του για μια λύση βασισμένη στην ειρήνη, την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΚΛΟΓΕΣΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα