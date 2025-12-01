Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνεχίζονται οι ακροάσεις στο κατεχόμενο Τρίκωμο για τους 2 Ε/κ

Την ερχόμενη, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου στις 13:30 θα συνεχισθεί η ακροαματική διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου, όπου το ζεύγος των δύο Ε/κ αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σήμερα μια γυναίκα μεταφράστρια της «αστυνομίας» ανέγνωσε στο «δικαστήριο» μηνύματα σε εφαρμογή επικοινωνίας μεταξύ του υπό «σύλληψη» για την ίδια υπόθεση με τους Ε/κ, Τ/κ κτηματομεσίτη Αλτάν Ουζούνογλου με έναν Ε/κ, ο οποίος δεν έχει σχέση με την υπόθεση, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενες διαδικασίες. Η συνομιλία αφορούσε ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα που ανήκει στον Ε/κ και χρηματική συναλλαγή που έγινε μέσω του δικηγορικού γραφείου του Μουράτ Μετίν Χακί. Τα μηνύματα περιείχαν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας ορισμένων ακινήτων μετά το 1974.

Ο εν λόγω Ε/κ είχε αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα και στη μία εκ των δύο Ε/κ που είναι υπό κατηγορία στο «επαρχιακό δικαστήριο» η οποία δεν απάντησε. Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι υπήρξαν λάθη στην μετάφραση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

