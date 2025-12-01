«Η οικογένεια είχε ενημερωθεί μετά τη νεκροτομή»: Η απάντηση Αστυνομίας για την «εξαφανισμένη» καρδιά

«Η οικογένεια του αποθανόντα ενημερώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής ότι λήφθηκαν ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η καρδιά, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, σχολιάζοντας δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ο οποίος απεβίωσε ενώ βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Όπως ανέφερε, η λήψη των οργάνων κρίθηκε αναγκαία, καθώς από τη νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, δεν κατέστη δυνατό να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του Βρετανού.

Σε περιπτώσεις αιφνίδιου ή ανεξήγητου θανάτου συνηθίζεται να λαμβάνονται δείγματα ή όργανα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και να αποκλειστούν παθολογικά ή άλλα ενδεχόμενα. Τέτοιου είδους εξετάσεις, όπως έχει φανεί και από άλλες περιπτώσεις, χρειάζονται μήνες, ενδεχομένως και χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθούν και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών στους συγγενείς.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά το δημοσίευμα της Sun, το οποίο παρουσιάζει τις καταγγελίες της χήρας του εκλιπόντος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια ενημερώθηκε από τις βρετανικές αρχές ότι η καρδιά του αποθανόντος δεν βρισκόταν στη σορό όταν αυτή επέστρεψε στη χώρα. Η εφημερίδα κάνει λόγο για «σοκαριστική ανακάλυψη» και αναφέρει ότι η οικογένεια αισθάνεται «προδομένη», υποστηρίζοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκε για την αφαίρεση ζωτικών οργάνων. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο 76χρονος Μάικλ Γκρέιλι πέθανε ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Παραλίμνι και η σορός του επεστράφη στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την καρδιά του. Η Sun αναφέρει ότι κατά τον δεύτερο έλεγχο από τον ιατροδικαστή του Ρότσντεϊλ διαπιστώθηκε πως η καρδιά έλειπε, καθιστώντας αδύνατο τον καθορισμό αιτίας θανάτου.

Οι κυπριακές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η διαδικασία ήταν πλήρως τεκμηριωμένη και ότι η οικογένεια είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων αναμένονται, ώστε να δοθούν οι τελικές απαντήσεις.