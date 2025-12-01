Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η οικογένεια είχε ενημερωθεί μετά τη νεκροτομή»: Η απάντηση Αστυνομίας για την «εξαφανισμένη» καρδιά

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φωτογραφία της οικογένειας που παραχωρήθηκε στη Sun.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά το δημοσίευμα της Sun, το οποίο παρουσιάζει τις καταγγελίες της χήρας του εκλιπόντος.

«Η οικογένεια του αποθανόντα ενημερώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής ότι λήφθηκαν ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η καρδιά, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, σχολιάζοντας δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ο οποίος απεβίωσε ενώ βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

 Όπως ανέφερε, η λήψη των οργάνων κρίθηκε αναγκαία, καθώς από τη νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, δεν κατέστη δυνατό να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του Βρετανού.

Σε περιπτώσεις αιφνίδιου ή ανεξήγητου θανάτου συνηθίζεται να λαμβάνονται δείγματα ή όργανα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και να αποκλειστούν παθολογικά ή άλλα ενδεχόμενα. Τέτοιου είδους εξετάσεις, όπως έχει φανεί και από άλλες περιπτώσεις, χρειάζονται μήνες, ενδεχομένως και χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθούν και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών στους συγγενείς. 

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά το δημοσίευμα της Sun, το οποίο παρουσιάζει τις καταγγελίες της χήρας του εκλιπόντος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια ενημερώθηκε από τις βρετανικές αρχές ότι η καρδιά του αποθανόντος δεν βρισκόταν στη σορό όταν αυτή επέστρεψε στη χώρα. Η εφημερίδα κάνει λόγο για «σοκαριστική ανακάλυψη» και αναφέρει ότι η οικογένεια αισθάνεται «προδομένη», υποστηρίζοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκε για την αφαίρεση ζωτικών οργάνων. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο 76χρονος Μάικλ Γκρέιλι πέθανε ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Παραλίμνι και η σορός του επεστράφη στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την καρδιά του. Η Sun αναφέρει ότι κατά τον δεύτερο έλεγχο από τον ιατροδικαστή του Ρότσντεϊλ διαπιστώθηκε πως η καρδιά έλειπε, καθιστώντας αδύνατο τον καθορισμό αιτίας θανάτου. 

 Οι κυπριακές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η διαδικασία ήταν πλήρως τεκμηριωμένη και ότι η οικογένεια είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων αναμένονται, ώστε να δοθούν οι τελικές απαντήσεις.

 

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΓΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑτουρίστεςΝΕΚΡΟΤΟΜΗΝΕΚΡΟΣΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

