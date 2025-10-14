Ο ΔΗΣΥ βγαίνει από την εσωστρέφεια και πάει σε εκλογές μέσα σε πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό

Στην επικύρωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 προχώρησε χθες το απόγευμα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, εξουσιοδοτώντας το Εκτελεστικό Γραφείο να διαχειριστεί τις εκκρεμότητες σε επίπεδο υποψηφίων στην επαρχία Λάρνακας και Πάφου και τα διαδικαστικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στο χθεσινό Πολιτικό Γραφείο διαφάνηκε ότι ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα εσωστρέφειας που προκάλεσαν οι προεδρικές εκλογές του 2023, με την προσοχή των κομματικών στελεχών να στρέφεται πλέον στην προσπάθεια για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές.

Ενός λεπτού σιγή

Πριν από την έναρξη της συνεδρίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Καίτης Κληρίδου και ακολούθως άνοιξε τις εργασίες του σώματος η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλα τα στελέχη του κόμματος που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των επαρχιακών εκλογών στη Λεμεσό. Ακολούθως ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για τους σχεδιασμούς της προεκλογικής εκστρατείας και τις σοβαρές δυσκολίες του προεκλογικού αγώνα. Τόνισε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πρωτόγνωρο και το διακύβευμα μεγαλύτερο από ποτέ. Προειδοποίησε δε ότι αν επικρατήσουν οι φωνές του λαϊκισμού, του μηδενισμού και της τοξικότητας, θα διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία της Βουλής και της ίδιας της χώρας. «Στόχος μας», όπως είπε, δεν είναι άλλος από το να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη στη Βουλή και στην κοινωνία». Έστειλε μάλιστα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας με στόχο να κερδίσει το κόμμα τις βουλευτικές εκλογές, αναφέροντας ότι «ο ΔΗΣΥ ξέρει να κάνει εκλογές και ξέρει να τις κερδίζει».

Η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και για τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής της στην Αθήνα, όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διαφύλαξης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου επικρότησαν τις ενέργειες της ηγεσίας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί επιτυχία η κατάρτιση ψηφοδελτίων στο 95% εφτά μήνες πριν τις εκλογές, όταν το Καταστατικό αναφέρει ότι τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι έτοιμα τρεις μήνες πριν τις εκλογές.

Αντιπολίτευση

Κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου υπήρξαν παρεμβάσεις μελών τα οποία ζήτησαν όπως ο ΔΗΣΥ ανεβάσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ωστόσο επικράτησε η πολιτική γραμμή για ορθολογική αντιμετώπιση του κυβερνητικού έργου. Κομματική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι η κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να ασκείται εκεί και όπου χρειάζεται και όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εφαρμόζει πολιτικές του ΔΗΣΥ αυτό να αναγνωρίζεται και να επικροτείται.

Πρωτοβουλία Αναστασιάδη

Στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου παρευρέθηκε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος της παράταξης Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του σώματος ότι ανέλαβε πρωτοβουλία για συνάντηση με τον τέως πρόεδρος της παράταξης Αβέρωφ Νεοφύτου και παλιά στελέχη, με στόχο τη συσπείρωση του κόμματος ενόψει εκλογών. Μια πρωτοβουλία που η ηγεσία του ΔΗΣΥ χαιρέτισε, όπως καλωσορίζει κάθε είδους πρωτοβουλία για σκοπούς συσπείρωσης και προεκλογικής προετοιμασίας.

Οργανωτικά

Ο ΔΗΣΥ ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας και ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη, με συνεδρίες των επαρχιακών συμβουλίων και πολιτικές ομιλίες της προέδρου του κόμματος στις επαρχίες, οι οποίες θα μεταδώσουν τα βασικά πολιτικά μηνύματα της προεκλογικής εκστρατείας και θα δίνουν το έναυσμα στα επαρχιακά στελέχη για την έναρξη της οργανωτικής δουλειάς. Η πρώτη φάση αφορούσε τις κομματικές διεργασίες για εξεύρεση υποψηφίων και κατάρτιση ψηφοδελτίων, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με την επικύρωση των ψηφοδελτίων από το Πολιτικό Γραφείο.

Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης αρχίζει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην επαρχία Λευκωσίας, ακολουθεί συνεδρία του επαρχιακού συμβουλίου της Κερύνειας την Πέμπτη και ολοκληρώνεται με τη συνεδρία του επαρχιακού συμβουλίου Αμμοχώστου στις 11 Νοεμβρίου. Ακολούθως ο ΔΗΣΥ θα θέσει σε εφαρμογή την τρίτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας, με τις μεγάλες πανεπαρχιακές συγκεντρώσεις και την παρουσίαση των υποψηφίων της κάθε επαρχίας, η οποία προγραμματίζεται να αρχίσει τον Δεκέμβριο.