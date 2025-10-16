Ανδρέας Θεμιστοκλέους: Το ΕΛΑΜ λειτουργεί ως συμμορία - Δεν τολμά να πει την αλήθεια ο Τσαγγαρίδης

Το ΕΛΑΜ «λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί μια συμμορία», ανέφερε σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στην επαρχία Λεμεσού στις βουλευτικές εκλογές του 2021 και λίγους μήνες μετά διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σχολίασε δηλώσεις του Βαγγέλης Τσαγγαρίδης στον «Π», ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του από Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ την περασμένη Τρίτη. Ο κ. Τσαγγαρίδης είχε δηλώσει συγκεκριμένα ότι παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος λόγω διαφωνίας με την ηγεσία στο θέμα της κατάρτισης των ψηφοδελτίων και της τοποθέτησης αρκετών μη κομματικών. Σημείωσε δε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για το ενδεχόμενο να επαναληφθούν τα λάθη των βουλευτικών εκλογών του 2021, όπου το ΕΛΑΜ εξέλεξε βουλευτή Λεμεσού τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους ο οποίος διαγράφηκε μετά και διατήρησε την κοινοβουλευτική έδρα, στερώντας από το κόμμα μια έδρα στη Βουλή. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα στηρίξω μόνο κομματικούς».

Σήκωσε το γάντι

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους απάντησε στους ισχυρισμούς του κ. Τσαγγαρίδη, λέγοντας ότι «δεν τολμά να πει την αλήθεια ότι είναι η ηγεσία του ΕΛΑΜ που με διέγραψε, διότι αρνήθηκα και απέρριψα αμέσως το ιταμό τελεσίγραφό τους, το οποίο μου επέδωσαν».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε επίσης ότι ο κ. Τσαγγαρίδης «τα βρόντηξε και επικαλείται μεταξύ άλλων διάφορες προφάσεις, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σωστή εκτίμηση του ρίσκου και είδε πως οι πιθανότητες του να εκλεγεί βουλευτής στη Λεμεσό είναι από περιορισμένες έως ανύπαρκτες και εδώ και κάποια εικοσιτετράωρα προβάλλει τάχα τη θέση “μην πάθουμε τα ίδια όπως με τον Θεμιστοκλέους”».

Ο βουλευτής Λεμεσού υποστήριξε επίσης ότι το 2021 είχε ξεκαθαρίσει στον ηγέτη του ΕΛΑΜ ότι θα τον ενδιάφερε η πρόταση να είναι αριστίνδην υποψήφιος του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές «μόνο εάν μετά τις εκλογές το ΕΛΑΜ θα μετατρεπόταν σε κανονικό κόμμα, με συνέδρια, οργανώσεις, εκλογές και δημοκρατικές διαδικασίες». Πρόσθεσε δε ότι «μετά τις εκλογές κι αφού απέτυχε η ηγεσία του ΕΛΑΜ, μαζί βεβαίως με τον κ. Τσαγγαρίδη να εκλέξουν τον εκλεκτό τους, ο κ. Χρίστου με διέγραψε και ξέχασε τις δεσμεύσεις του, όχι μόνο προς εμένα αλλά και προς άλλους υποψηφίους». Υποστήριξε ακόμη ότι «χωρίς την παρουσία μου στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ και χωρίς τους συναγερμικούς φίλους μου, το ΕΛΑΜ ουδέποτε θα καταλάμβανε έδρα στη Λεμεσό».

Προειδοποίηση

Στη συνέχεια ο κ. Θεμιστοκλέους προειδοποίησε τους μη ελαμίτες υποψηφίους για να έχουν υπόψη τους τι τους περιμένει. «Αργά ή γρήγορα», συμπλήρωσε, «θα σας πετάξει κι εσάς κατάμουτρα ο κ. Χρίστου φράσεις όπως: "Η δημοκρατία είναι έξω από αυτό το κόμμα, έξω από αυτό το γραφείο" και "δαμέσα αποφασίζω μόνο εγώ"».

Προειδοποίησε επίσης τους πολίτες που σκέφτονται να ψηφίσουν ΕΛΑΜ «ότι το κόμμα αυτό λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί μια συμμορία!».