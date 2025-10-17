Το Άλμα πραγματοποιεί ανοικτές επαρχιακές συγκεντρώσεις

Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Οι ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν: στις 22 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, στις 29 Οκτωβρίου στη Λευκωσία (και για την επαρχία Κερύνειας), στις 5 Νοεμβρίου στη Λάρνακα (και για την επαρχία Αμμοχώστου), στις 6 νοεμβρίου στην Πάφο

Ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Κύπρο αρχίζει το Άλμα καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, να εκφραστούν και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας που βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο.

Σε ανακοίνωση του κινήματος αναφέρεται ότι από το «κάλεσμα συμπόρευσης» του περασμένου Μαΐου κατέθεσε το καταστατικό του για εγγραφή ως κόμμα, εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και τη συμμαχία Renew Europe και δημοσιοποίησε τις πολιτικές του θέσεις σε σειρά βασικών ζητημάτων της δημόσιας ζωής.

«Με τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, το Άλμα δίνει συνέχεια στην πορεία αυτή, επιδιώκοντας ουσιαστική επαφή με τους πολίτες, για ανταλλαγή ιδεών, συζήτηση και κοινό σχεδιασμό του μέλλοντος», προστίθεται. Οι ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν: στις 22 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, στις 29 Οκτωβρίου στη Λευκωσία (και για την επαρχία Κερύνειας), στις 5 Νοεμβρίου στη Λάρνακα (και για την επαρχία Αμμοχώστου), στις 6 νοεμβρίου στην Πάφο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

