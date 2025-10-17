Παπαδόπουλος προς Οδυσσέα για τις δημόσιες συμβάσεις: «Μην λες ψέμματα» - «Μην υιοθετείς προπαγάνδα», απαντά ο Οδυσσέας

Στα ύψη ανέβηκαν οι πολιτικοί τόνοι ανάμεσα στον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην πλατφόρμα Χ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κατηγορεί ευθέως τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για παραπλάνηση σχετικά με την αφαίρεση της πρόβλεψης διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η απόφαση αυτή, που στηρίχθηκε «σε προσωπικές εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», έχει επιβαρύνει την κυπριακή οικοδομική βιομηχανία με την δημιουργία μονοπωλίων και με αυξημένο κόστος.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου:

Αγαπητέ @OMichaelides μην λες ψέματα.



Εσύ απαίτησες να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις όταν είδες ότι έχανες όλες τις διαιτησίες, με τον ισχυρισμό ότι «οι εργολάβοι λαδώνουν τους διαιτητές».



Αντί να διορθώσεις το δημόσιο, «διόρθωσες» τις… pic.twitter.com/NVbfiFzRNz — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) October 17, 2025

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαντώντας στις κατηγορίες του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νίκου Παπαδόπουλου, τόνισε ότι η Υπηρεσία του όχι μόνο στήριξε τη διαιτησία στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά προώθησε και την κριτική διαδικασία (adjudication) ως πρώτο μέσο επίλυσης διαφορών.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη: