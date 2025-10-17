Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Παπαδόπουλος προς Οδυσσέα για τις δημόσιες συμβάσεις: «Μην λες ψέμματα» - «Μην υιοθετείς προπαγάνδα», απαντά ο Οδυσσέας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κατηγορεί ευθέως τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για παραπλάνηση σχετικά με την αφαίρεση της πρόβλεψης διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις.

Στα ύψη ανέβηκαν οι πολιτικοί τόνοι ανάμεσα στον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην πλατφόρμα Χ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κατηγορεί ευθέως τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για παραπλάνηση σχετικά με την αφαίρεση της πρόβλεψης διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις. 

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η απόφαση αυτή, που στηρίχθηκε «σε προσωπικές εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», έχει επιβαρύνει την κυπριακή οικοδομική βιομηχανία με την δημιουργία μονοπωλίων και με αυξημένο κόστος.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου: 

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαντώντας στις κατηγορίες του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νίκου Παπαδόπουλου, τόνισε ότι η Υπηρεσία του όχι μόνο στήριξε τη διαιτησία στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά προώθησε και την κριτική διαδικασία (adjudication) ως πρώτο μέσο επίλυσης διαφορών.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη:

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα