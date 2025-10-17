Παπαδόπουλος προς Οδυσσέα για τις δημόσιες συμβάσεις: «Μην λες ψέμματα» - «Μην υιοθετείς προπαγάνδα», απαντά ο Οδυσσέας

Στα ύψη ανέβηκαν οι πολιτικοί τόνοι ανάμεσα στον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην πλατφόρμα Χ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κατηγορεί ευθέως τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για παραπλάνηση σχετικά με την αφαίρεση της πρόβλεψης διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η απόφαση αυτή, που στηρίχθηκε «σε προσωπικές εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», έχει επιβαρύνει την κυπριακή οικοδομική βιομηχανία με την δημιουργία μονοπωλίων και με αυξημένο κόστος.
Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου:
Αγαπητέ @OMichaelides μην λες ψέματα.— Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) October 17, 2025
Εσύ απαίτησες να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις όταν είδες ότι έχανες όλες τις διαιτησίες, με τον ισχυρισμό ότι «οι εργολάβοι λαδώνουν τους διαιτητές».
Αντί να διορθώσεις το δημόσιο, «διόρθωσες» τις… pic.twitter.com/NVbfiFzRNz
Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαντώντας στις κατηγορίες του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νίκου Παπαδόπουλου, τόνισε ότι η Υπηρεσία του όχι μόνο στήριξε τη διαιτησία στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά προώθησε και την κριτική διαδικασία (adjudication) ως πρώτο μέσο επίλυσης διαφορών.
Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη:
Αγαπητέ Νικόλα,— Odysseas Michaelides (@OMichaelides) October 17, 2025
Είναι εισήγησή μου να ζητήσεις ενημέρωση και να μην υιοθετείς άκριτα την εις βάρος μου προπαγάνδα αυτών που εσύ κατηγορούσες ως την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση. Σου εξήγησα με στοιχεία πως έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, ως Υπηρεσία, όχι μόνον ήμασταν υπέρ της… https://t.co/X49RAxWJ3x