Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΑΚΕΛ για ανασχηματισμό: «Εξυπηρετεί τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Στόχος του κ. Χριστοδουλίδη ήταν να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων, έχοντας πάντα το βλέμμα και την προσοχή του στο 2028»

Σειρά στον χωρό των αντιδράσεων μετά τον χθεσινό κυβερνητικό ανασχηματισμό που προχώρησε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε το ΑΚΕΛ.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό τονίζει ότι ο σκοπός του δεν ήταν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ή της λειτουργίας της κυβέρνησης. Αντίθετα, όπως αναφέρει το κόμμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φαίνεται να επιχείρησε να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες συγκεκριμένων συγκυβερνώντων κομμάτων, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα έως το 2028.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση ενισχύει την «μνημειώδη αναποτελεσματικότητα» της κυβέρνησης, η οποία, κατά το κόμμα της αντιπολίτευσης, προκαλεί απογοήτευση και αγανάκτηση στην κυπριακή κοινωνία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός δεν είχε στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και το έργο της κυβέρνησης. Στόχος του κ. Χριστοδουλίδη ήταν να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων, έχοντας πάντα το βλέμμα και την προσοχή του στο 2028. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη συνταγή, θα συνεχιστεί η μνημειώδης αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που απογοητεύει και εξοργίζει την κυπριακή κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ, ως η αντιπολίτευση της χώρας, θα συνεχίσει να είναι η στιβαρή και σοβαρή δύναμη που όχι μόνο ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά που προτείνει και διεκδικεί ρεαλιστικές προοδευτικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και του λαού.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα