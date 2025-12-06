ΑΚΕΛ για ανασχηματισμό: «Εξυπηρετεί τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων»

Σειρά στον χωρό των αντιδράσεων μετά τον χθεσινό κυβερνητικό ανασχηματισμό που προχώρησε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε το ΑΚΕΛ.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό τονίζει ότι ο σκοπός του δεν ήταν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ή της λειτουργίας της κυβέρνησης. Αντίθετα, όπως αναφέρει το κόμμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φαίνεται να επιχείρησε να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες συγκεκριμένων συγκυβερνώντων κομμάτων, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα έως το 2028.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση ενισχύει την «μνημειώδη αναποτελεσματικότητα» της κυβέρνησης, η οποία, κατά το κόμμα της αντιπολίτευσης, προκαλεί απογοήτευση και αγανάκτηση στην κυπριακή κοινωνία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός δεν είχε στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και το έργο της κυβέρνησης. Στόχος του κ. Χριστοδουλίδη ήταν να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων, έχοντας πάντα το βλέμμα και την προσοχή του στο 2028. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη συνταγή, θα συνεχιστεί η μνημειώδης αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που απογοητεύει και εξοργίζει την κυπριακή κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ, ως η αντιπολίτευση της χώρας, θα συνεχίσει να είναι η στιβαρή και σοβαρή δύναμη που όχι μόνο ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά που προτείνει και διεκδικεί ρεαλιστικές προοδευτικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και του λαού.