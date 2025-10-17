Ανάκτηση των «κοινών κυριαρχικών δικαιωμάτων» δηλώνει ότι επιδιώκει ο Ερχιουρμάν

Αυτό που επιδιώκει είναι «να ανακτήσουμε τα κοινά μας κυριαρχικά δικαιώματα» δήλωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν σκιαγραφώντας έξι τομείς, σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας Κίπρις ποστασί και τον διευθυντή της, Χουσεΐν Εκμεκτζί, ο οποίος προηγουμένως είχε πάρει συνέντευξη και από τον Ερσίν Τατάρ.

Μάλιστα, οι δύο βασικοί "υποψήφιοι" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα αντάλλαξαν για πρώτη φορά στην "προεκλογική" περίοδο χειραψία καθώς βρέθηκαν για λίγα λεπτά στον εξωτερικό χώρο όπου οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ζωντανά.

Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα έχουν καλύψει τη συζήτηση για την ομοσπονδία και τα δύο κράτη, πρόσθεσε λέγοντας ότι ο ίδιος είναι νομικός. «Δεν μιλάω χωρίς να διευκρινίζω τις έννοιες. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κράτος. Αυτό είναι η τδβκ. Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος εκτός από την Τουρκία δεν αλλάζει την κρατική υπόσταση της τδβκ».

Το μειονέκτημα του τουρκοκυπριακού «λαού», πρόσθεσε, είναι ο περιορισμός της κυριαρχίας του. «Είμαστε ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους. Αυτό είναι το νομικό μας καθεστώς. Ωστόσο, στην πράξη, τα κοινά μας κυριαρχικά δικαιώματα σε έξι τομείς: ασφάλεια, ενέργεια, υδρογονάνθρακες, θαλάσσιες δικαιοδοσίες, εμπορικές οδούς και υπηκοότητα, μας έχουν αφαιρεθεί. Ο Χριστοδουλίδης αποφασίζει μόνος του για αυτά τα θέματα».

Όσον αφορά αυτούς τους έξι τομείς κοινής δικαιοδοσίας, συνέχισε, «λέω ότι πρόκειται για τομείς όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού, με βάση την πολιτική ισότητα. Όλες οι υπόλοιπες εξουσίες θα ασκούνται κυριαρχικά από το τουρκοκυπριακό κράτος και το ελληνοκυπριακό κράτος. Στην πραγματικότητα, το τουρκοκυπριακό κράτος θα έχει επίσης την εξουσία να υπογράφει συμφωνίες με διεθνή κράτη σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Ο εγγυητικός ρόλος της Τουρκίας θα συνεχιστεί, καθώς οι μοναδικές και κοινές δικαιοδοσίες της διατηρούνται».

Ο κ. Ερχιουρμάν επανέλαβε ότι δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις εδώ και πέντε χρόνια και πως η Τουρκία λέει δύο κράτη, αλλά ο κ. Τατάρ πρέπει να εξηγήσει τι εννοεί με τα δύο κράτη. «Όταν λέμε δύο κράτη, εννοούμε τομείς κοινής δικαιοδοσίας: υδρογονάνθρακες, ενέργεια, ιθαγένεια και ασφάλεια. Τι σκοπεύει να κάνει ο κ. Ερσίν σε αυτούς τους τομείς;»

Όταν ρωτήθηκε για την επιρροή της Τουρκίας, ο Ερχιουρμάν απάντησε διερωτώμενος εάν η Τουρκία θέλει να παραιτηθεί από την εγγυητική της ιδιότητα. «Μήπως έχει απαιτηθεί από τον τουρκοκυπριακό λαό να παραιτηθεί από τον λόγο που έχει σε ενέργεια και υδρογονάνθρακες; Η Τουρκία φυσιολογικά υποστηρίζει την ιδέα των δύο κρατών. Το μοντέλο μου περιλαμβάνει ένα τουρκοκυπριακό κράτος και ένα ελληνοκυπριακό κράτος. Αν υπάρχουν ‘δύο κράτη’ πέρα από αυτό, ο κ. Ερσίν θα πρέπει να το εξηγήσει».

Κληθείς από τον δημοσιογράφο να σχολιάσει τις «υποψίες του κ. Τατάρ ότι έχει ήδη συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη», ο Τουφάν Ερχιουρμάν απάντησε: «Δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Χριστοδουλίδη. Μπορεί να έχουμε μόνο σύντομες χειραψίες σε δεξιώσεις. Ως ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα βάλω τον εαυτό μου εμπόδιο στον διαπραγματευτή ή στον συνομιλητή μου. Επιδιώκω τη σοβαρότητα του κράτους».

Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι η «αδελφή χώρα και εγγυήτριά μας. Μια προεδρία δεν μπορεί να ασκείται εις βάρος της Τουρκίας». Επανέλαβε ότι μετά την εκλογή του η πρώτη «επίσημη επίσκεψη» θα είναι στην Τουρκία. «Οι εγγυήσεις της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστούν. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ασφάλεια, την ενέργεια ή την κοινή ιθαγένεια», πρόσθεσε.

Ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί δήλωσε ότι η στάση του Ερχιουρμάν εμπνέει εμπιστοσύνη και αυτός είναι ο ηγέτης μπορεί να καθιερώσει διάλογο με διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας. «Ο διάλογος μεταξύ του ΡΤΚ και του ΚΚΔ έχει προχωρήσει καλά. Φαίνεται ότι η κοινωνία λαχταρά αυτή τη φιλία».

Αυτές τις «εκλογές», είπε, πρέπει να τις κερδίσουν από τον πρώτο γύρο, ο κόσμος χρειάζεται συνέπεια

Σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή εκπομπή ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ ανέφερε ότι η επιθυμία για αλλαγή στην κοινωνία έχει ενταθεί. «Αυτές οι εκλογές θα είναι μια καθολική νίκη. Οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο που θεωρούν ότι όπου υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει και αγώνας», πρόσθεσε.

Η γενιά Ζ

Σήμερα η ηλεκτρονική εφημερίδα Μπούγκιουν Κίπρις δημοσιεύει μια ανοικτή επιστολή της διευθύντριας, Αϊσεμντεν Ακίν προς την γενιά Ζ, όπου εστιάζεται το πρόβλημα της αποχής στα κατεχόμενα.

Στο κείμενο, που είναι το κύριο θέμα σήμερα, αναφέρεται ότι η γενιά Ζ μπορεί να είναι η αγνοημένη νεολαία, αλλά «κανείς δεν έχει πλέον το δικαίωμα να σε φιμώσει, να σε εξαπατήσει ή να σε υποτιμήσει. Για χρόνια, έλεγαν, ‘καμία λύση δεν είναι καλή’, επειδή φοβόντουσαν την ελευθερία σου. Έστειλαν τα δικά τους παιδιά σε σχολεία στην Ευρώπη και σε άφησαν στους στρατώνες. Πούλησαν το μέλλον σου, μετά το ονόμασαν ‘πατρίδα-έθνος’. Λήστεψαν αυτή τη χώρα, διέφθειραν το κράτος και εγκαθίδρυσαν ένα σουλτανάτο με βρώμικο χρήμα. Αυτά τα αυτοκίνητα, αυτές οι κατοικίες, αυτές οι άνετες ζωές—όλα κλεμμένα από τον ιδρώτα σου. Αλλά δεν μπόρεσαν να αγοράσουν τη συνείδησή σου!»

Τώρα είναι η σειρά σου, προστίθεται στην ανοικτή επιστολή. «Μπορεί να μην μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μόνος σου, αλλά αν παραμείνεις σιωπηλός, θα κερδίσουν. Πήγαινε στις κάλπες στις 19 Οκτωβρίου. Γιατί αυτή τη φορά, δεν πρόκειται μόνο για τις εκλογές. Πρόκειται για τη ύπαρξή σου. Αυτοί θα είναι εξαντλημένοι, όχι εσύ. Αυτοί θα φύγουν, όχι εσύ. Γιατί αυτή τη φορά, είναι η σειρά σου!»

ΚΥΠΕ