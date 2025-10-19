Τα 4 κρίσιμα ραντεβού για την Κύπρο μέχρι τις βουλευτικές

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν την Κύπρο μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τόσο τα δεδομένα στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κυρίως εντός του 2026. Οι τ/κ εκλογές και η μάχη μεταξύ Τατάρ-Ερχιουρμάν, κάποιες δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται, αλλά και η επίλυση ή όχι σοβαρών προβλημάτων όπως το Παλαιστινιακό και το Ουκρανικό, σίγουρα θα αφήσουν το αποτύπωμά τους. Ίσως, σε συνδυασμό πάντα με την πορεία της οικονομίας, επηρεάσουν και την έκβαση των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου, αλλά και των μακρινών προεδρικών το 2028. Τ/κ εκλογές Οι τουρκοκυπριακές εκλογές και η μάχη Ερχιουρμάν-Τατάρ για την ηγεσία των Τ/Κ θα κρίνει κατά πόσον θα προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό ή όχι. Αν εκλεγεί ο Ερσίν Τατάρ, δεδομένων των θέσεών του περί κυριαρχικής ισότητας, δύο κρατών και υλοποίηση των 3D, τα πράγματα μάλλον θα παραμείνουν στάσιμα. Τουρκία και Τατάρ θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη του χρόνου, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της οντότητας στον...

