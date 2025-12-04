Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αμελητέα κέρδη την Πέμπτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αμελητέα κέρδη κατέγραψε στη χρηματιστηριακή συνάντηση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 274,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €232.600,23.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 166,51 μονάδες, καταγράφοντας αμελητέα κέρδη σε ποσοστό 0,08%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,14%, της Κύριας Αγοράς 0,03%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,62% σημείωσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €158.039,48 (τιμή κλεισίματος €7,92– άνοδος 0,51%), της Demetra Holdings με €32.915,39 (τιμή κλεισίματος €1,58 – πτώση 0,63%), της Atlantic Insurance Company με €15.014 (τιμή κλεισίματος €2,38 – πτώση 0,83%), της The Cyprus Cement με €10.026 (τιμή κλεισίματος €1,25 – άνοδος 2,46%) και της Logicom με €5.717,38 (τιμή κλεισίματος €3,62 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 κινήθηκαν καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 110.

Πηγή: ΚΥΠΕ

