Κρίση στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων: Παραιτήθηκαν 6 μέλη μετά τον επαναδιορισμό του Προέδρου από Χριστοδουλίδη - Αντίδραση από ΑΚΕΛ στη Βουλή

Έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου υπέβαλαν σήμερα την παραίτησή τους, ως αντίδραση στον επαναδιορισμό του Προέδρου του ΔΣ, Δρ. Χρίστου Μηνά, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Dialogos.com.cy.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η μαζική αποχώρηση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον οργανισμό, καθώς οι παραιτηθέντες φέρονται να εκφράζουν έντονες διαφωνίες και προβλήματα συνεργασίας με τον επαναδιορισμένο Πρόεδρο, τα οποία,σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της Αρχής.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία των μελών με τον κ. Μηνά υπήρξε προβληματική, με πηγές να κάνουν λόγο για ζητήματα εμπιστοσύνης και δυσκολίες στον τρόπο διοίκησης. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης, υποστηρίζουν, καθιστούσε αδύνατη την ουσιαστική συμβολή τους στο έργο της ΑΑΕΚ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κίνηση των έξι μελών αποσκοπεί στο να αναδείξει την ανάγκη για αξιοκρατία, διαφάνεια και ορθή διοίκηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και η αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Οδήγησε σε παραιτήσεις η κίνηση Χριστοδουλίδη, λέει το ΑΚΕΛ - Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα (33 ψήφοι) τον προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2026, ύψους €4.450.000, για πληρωμές από το ταμείο της Αρχής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι επαναδιορίστηκε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε σε παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου.

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα στον τρόπο που ο Πρόεδρος του ΔΣ ασκούσε τα καθήκοντά του παρά όλες τις προειδοποιήσεις και υποδείξεις, κάνοντας λόγο για «ετσιθελική νοοτροπία προέδρου της Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι υπήρξε προβληματισμός για την ψήφιση του προϋπολογισμού για να σταλεί μήνυμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα του θα τον υπερψηφίσει «διαμαρτυρόμενοι», καθώς οι παραιτήσεις στο Συμβούλιο αφορούν «ανθρώπους που έχουν έγνοια στη μάχη κατά των εξαρτήσεων».

Με πληροφορίες και από ΚΥΠΕ