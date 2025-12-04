Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ο Πούτιν ηθικά υπεύθυνος για τη δηλητηρίαση πρώην Ρώσου κατασκόπου» - Τι αναφέρει βρετανική έρευνα

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως αντιρωσική προπαγάνδα. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Βρετανική έρευνα καταλήγει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρει ηθική ευθύνη για τον θάνατο της Dawn Sturgess, η οποία δηλητηριάστηκε από Νόβιτσοκ που εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και με το οποίο δηλητηριάστηκαν ο πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 και ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι το 2020.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά του, ο πρόεδρος, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας, Αντονι Χιουζ, δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ομάδα αξιωματικών των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU είχε πραγματοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας του Σκριπάλ, ο οποίος πούλησε ρωσικά μυστικά στη Βρετανία και μετακόμισε εκεί έπειτα από ανταλλαγή κατασκόπων το 2010.

«Συντριπτικά στοιχεία»

«Εχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση δολοφονίας του Σεργκέι Σκριπάλ πρέπει να είχε εγκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο, από τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Χιουζ στην έκθεσή του.

«Τα στοιχεία ότι επρόκειτο για ρωσική κρατική επίθεση είναι συντριπτικά», ανέφερε επίσης.

«Απερίσκεπτες ενέργειες»

Ο Χιουζ δήλωσε ότι «απερίσκεπτες» ενέργειες σήμαιναν ότι οι επίδοξοι δολοφόνοι, οι ανώτεροί τους της GRU και όσοι ενέκριναν την επίθεση, μέχρι και ο ίδιος ο Πούτιν, έφεραν ηθική ευθύνη για τον θάνατο της Στέρτζες.

Παρόλο που ο Πούτιν είχε προηγουμένως καταγγείλει τον Σκριπάλ ως προδότη, η έρευνα ανέφερε ότι δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι ο διπλός πράκτορας βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Διαπίστωσε αποτυχίες στον τρόπο με τον οποίο ο Σκριπάλ αντιμετωπίστηκε ως διπλός πράκτορας, αλλά δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίθεση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί χωρίς να ληφθούν τα δραματικά μέτρα ασφαλείας της πλήρους απόκρυψής του με νέα ταυτότητα και χωρίς καμία οικογενειακή επαφή – κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε.

Δεύτερη μεγάλη έρευνα για τον Πούτιν

Η έκθεση της Πέμπτης είναι η δεύτερη μεγάλη έρευνα που κατηγορεί τον Πούτιν για επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος εναντίον των υποτιθέμενων εχθρών του.

Το 2016, άλλη έρευνα είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν πιθανότατα διέταξε τη δολοφονία στο Λονδίνο του Αλεξάντερ Λιτβινένκο, Ρώσου αντιφρονούντος και πρώην πράκτορα της υπηρεσίας ασφαλείας FSB, χρησιμοποιώντας ραδιενεργό πολώνιο-210.

