Διπλωματικός γύρος Χριστοδουλίδη σε Σλοβενία, Κροατία και Βρυξέλλες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στη Σλοβενία όπου θα λάβει μέρος στην Σύνοδο των εννέα μεσογειακών κρατών MED9. Ακολούθως, θα μεταβεί στην Κροατία για επαφές ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Από εκεί θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος αναχωρεί το πρωί σήμερα για τη Σλοβενία, όπου θα μεταβεί στην πόλη-θέρετρο Πορτορόζ για την πραγματοποίηση της Συνόδου MED9. Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο, πέραν από τους εννέα ηγέτες μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος της και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με συζήτηση των ηγετών για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. «Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κύριο θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στην κυπριακή πρωτοβουλία των έξι σημείων στη βάση του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα» προστίθεται στη δήλωση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργο της φιλοξενούσας χώρας Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ, κατά την οποία θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις καθώς και ζητήματα που άπτονται των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το απόγευμα, οι ηγέτες των κρατών της MED9 θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Νεκτάριο Σωτηρίου, και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει την Τρίτη επαφές και στην Κροατία, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, προτού αναχωρήσει για το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, της Κροατίας, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στις 21 Οκτωβρίου, στο Ζάγκρεμπ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, και θα έχει συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, με κύρια θέματα συζήτησης τις διμερείς σχέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

