«Να προστατευθούν οι άμαχοι»: Πορεία Κούρδων και ακτιβιστών στη Λευκωσία

Κούρδοι και ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία, όπου πραγματοποίησαν πορεία με αφορμή τις εξελίξεις στη Ροζάβα (Βορειοανατολική Συρία). Στην κινητοποίηση κλήθηκαν κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές και οργανώσεις να δηλώσουν τη θέση τους για την κατάσταση στη βόρεια Συρία.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης Κύπρου (PYD), Γιασίν Ταρμπούς, αναφέρθηκε στην επιδεινωμένη κατάσταση στη Συρία και τις επιθέσεις των δυνάμεων που υπόκεινται στη μεταβατική Κυβέρνηση της χώρας, υποστηριζόμενων από ξένες δυνάμεις. Στη δήλωσή του είπε ότι οι εξελίξεις δεν αποτελούν σύγκρουση αλλά «πόλεμο εναντίον αμάχων».

Περιοχές όπως το Σεΐχ Μαχμούντ και η Ασράφιγιε στο Χαλέπι, η Μασκανά, το Ντέιρ Χάφερ, η Ταμπκά, το Ντέιρ εζ-Ζορ και η Ράκκα υπέστησαν επιθέσεις με θύματα αμάχους. Η πόλη Κομπάνι, που το 2014 πολέμησε την τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους, βρίσκεται σήμερα πολιορκημένη, ενώ η Επαρχία Χασάκα δέχεται συνεχή βομβαρδισμό χωριών, είπε.

Ο κ. Ταρμπούς ανέφερε περιπτώσεις λιμοκτονίας αμάχων, αποκλεισμού ανθρωπιστικής βοήθειας, άρνησης ιατρικής περίθαλψης, αναγκαστικού εκτοπισμού πληθυσμών και στοχοποίησης γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για απραξία και ζήτησε διεθνή παρέμβαση για την προστασία των αμάχων, ανεξάρτητη έρευνα και παραπομπή των υπευθύνων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στα πλαίσια της κινητοποίησης, μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς και η εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή. Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της ελευθερίας της Ροζάβα και των δικαιωμάτων των κατοίκων της.

Μετά τις δηλώσεις πραγματοποιήθηκε πορεία προς το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, όπου οι διοργανωτές συναντήθηκαν με μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και παρέδωσαν επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Εν τω μεταξύ, ενόψει της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας επί ψηφίσματος που αφορά τους Κούρδους στη Ροζάβα, δόθηκε στη δημοσιότητα επιστολή την οποία μέχρι τώρα υπογράφουν 101 πρόσωπα, που εκφράζει τη στήριξη προς τον κουρδικό λαό της βορειοανατολικής Συρίας. Η επιστολή καλεί τα Μέλη της Βουλής να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τις ανθρωπιστικές παραβιάσεις στην περιοχή.

Στο κείμενο αναφέρονται οι εξελίξεις από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε τη Συριακή Μεταβατική Κυβέρνηση, οι επανειλημμένες συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν, και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις με την υποστήριξη της Τουρκίας.

Η επιστολή προειδοποιεί ότι η απώλεια της Ροζάβα θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή και καλεί την Κυβέρνηση, τα κόμματα, τα ΜΜΕ και την κοινωνία των πολιτών να πάρουν θέση. Κάνει αναφορά στη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και καλεί τους ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβουν ευθύνη για τον τερματισμό των επιθέσεων.

