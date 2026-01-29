Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αυτές είναι οι πιο βροχερές περιοχές του Ιανουαρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μεγαλύτερη υπέρβαση στις κανονικές για τον μήνα τιμές σημειώθηκε στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), με 85,1 χιλιοστά, σε σχέση με 48 χιλιοστά που είναι η κανονική τιμή για τον μήνα

Η μέση βροχόπτωση για τις ελεύθερες περιοχές τον Ιανουάριο ξεπέρασε τις κανονικές για τον μήνα τιμές, φτάνοντας το 117% μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η μέση ολική ποσότητα βροχής που έπεσε από την 1η του χρόνου ανήλθε στα 119,8 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη υπέρβαση στις κανονικές για τον μήνα τιμές σημειώθηκε στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), με 85,1 χιλιοστά, σε σχέση με 48 χιλιοστά που είναι η κανονική τιμή για τον μήνα, καταγράφοντας κάλυψη 177%. Ψηλά ποσοστά κάλυψης (138%) καταγράφουν και η Πάνω Παναγιά και το Φρέναρος, αλλά και η Ξυλοτύμπου (133%) και το Αεροδρόμιο Λάρνακας (132%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά, τα οποία όμως παραμένουν κοντά στις μέσες τιμές για τον μήνα, καταγράφηκαν στη Λεμεσό (Νέο Λιμάνι) με 76% και στον Πρόδρομο (89%). Αυτές είναι οι μόνες περιοχές, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας που δεν κάλυψαν τουλάχιστον το 100% της μέσης βροχόπτωσης για τον μήνα.

Σε απόλυτες τιμές, η περισσότερη βροχόπτωση από την πρώτη του μήνα καταγράφηκε στα Πλατάνια με 225 χιλιοστά και στην Πάνω Παναγιά με 211,6 χιλιοστά. Η μικρότερη ποσότητα βροχόπτωσης καταγράφηκε στη Λεμεσό (Νέο Λιμάνι) με 72,6 χιλιοστά και στην Ξυλοτύμπου με 79,1 χιλιοστά.

Σε σύγκριση με την κανονική βροχόπτωση από την αρχή της φετινής περιόδου (1/10), η μέση βροχόπτωση μέχρι σήμερα βρίσκεται στο 95%, με την πλειοψηφία των περιοχών να βρίσκεται κοντά στο 100%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΙΡΟΣνεροΒΡΟΧΕΣβροχές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα