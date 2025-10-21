Συνάντηση Αννίτας Δημητρίου με τον Πρέσβη της Ελλάδας - «Αθήνα και Λευκωσία σε πλήρη συνεννόηση»

Τη σημασία της διατήρησης της στενής συνεννόησης και συνεργασίας Αθήνας-Λευκωσίας τόνισαν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε συνάντηση που είχαν στο γραφείο της κ. Δημητρίου, στην Πινδάρου.

Σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Δημητρίου ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον κ. Κόλλια, υπογραμμίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο, στη βάση κοινών αξιών, στόχων και οραμάτων για τον ελληνισμό. "Η Πρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το ανιδιοτελές στήριγμα στους διαχρονικούς αγώνες της Κύπρου", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας σε όλους τους τομείς, ενώ συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ένα έργο το οποίο έχει γεωστρατηγική σημασία για τις δύο χώρες καθώς και για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η κ. Δημητρίου και ο κ. Κόλλιας επεσήμαναν τη σημασία διατήρησης στενής συνεννόησης και συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων και ανακατατάξεων. Τόνισαν επίσης την αναγκαιότητα Ελλάδα και Κύπρος να παραμείνουν πυλώνες σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Δημητρίου ζήτησε από τον Έλληνα Πρέσβη να μεταφέρει εκ νέου τις ευχαριστίες της στην ελληνική Κυβέρνηση για την παρέμβασή της για τη διαφύλαξη του ιστορικού μνημείου του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στη Λεμεσό. Συζήτησαν επίσης όσα αφορούν το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, που θα τελεστεί στις 2 Νοεμβρίου και τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για πλήρη συντονισμό και συχνή επικοινωνία.

