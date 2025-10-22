Πολιτικοί κραδασμοί μετά τη νίκη Ερχιουρμάν - Εσωστρέφεια στο UBP, μάχη διαδοχής στο CTP

Μετασεισμούς στο κομματικό σκηνικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας προκαλεί ο πολιτικός σεισμός από την ισχυρή νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Τα τρία «συγκυβερνώντα» κόμματα που σχημάτισαν εκλογικό συνασπισμό για να επανεκλέξουν τον Ερσίν Τατάρ κλυδωνίζονται από τη συντριπτική ήττα που υπέστη ο υποψήφιός τους, ενώ τα κόμματα που στήριξαν τον Τουφάν Ερχιουρμάν ετοιμάζονται να καρπωθούν πολιτικά οφέλη από τον εκλογικό θρίαμβο.

Εσωστρέφεια στο UBP

Ήδη ορισμένα στελέχη του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP), από το οποίο προέρχεται ο Ερσίν Τατάρ, θέτουν θέμα ηγεσίας και ζητούν να πραγματοποιηθεί εκλογικό συνέδριο. Κανένας δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα του Τατάρ, με τον αρχηγό του κόμματος και «πρωθυπουργό» της τ/κ κοινότητας, Ουνάλ Ουστέλ, να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο Ερσίν Τατάρ επέρριψε ευθύνες στα κόμματα της «συγκυβέρνησης» και αναρωτήθηκε πού είναι οι ψήφοι των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες έλαβαν συνολικό ποσοστό 52% στις προηγούμενες «βουλευτικές εκλογές», ενώ στις «προεδρικές εκλογές» ο Ερσίν Τατάρ έλαβε μόνο 35,81%.

Χθες, η «βουλεύτρια» του UBP στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, Ρεσμιγιέ Καναλτάι, η οποία είναι κόρη του Ντερβίς Έρογλου, υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο. Η πρόταση της Καναλτάι προκάλεσε εκνευρισμό σε πολλά στελέχη της παράταξης που πρόσκεινται στον Ουνά Ουστέλ, τα οποία προέβησαν σε ανώνυμες δηλώσεις στον τ/κ Τύπο, εκφράζοντας την άποψη ότι η αυτοκριτική δεν θα πρέπει να πάρει τον χαρακτήρα της εσωκομματικής αναμέτρησης. Ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι βουλευτές του κόμματος υποστήριξαν ανοιχτά ή κρυφά τον Ερχιουρμάν και τώρα κατηγορούν τον «πρωθυπουργό» για το αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν πληροφορίες ότι η οικογένεια του Έρογλου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο υποστήριξε τον Ερχιουρμάν. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην ηγέτης των Τ/Κ, Ντερβίς Έρογλου, διετέλεσε πρόεδρος του UBP. Επίσης, να σημειωθεί ότι εντός του UBP λειτουργούν διάφορες πολιτικές φατρίες και το μέλλον κόμματος είναι εντελώς απρόβλεπτο.

Πρόωρες «εκλογές»

Ο πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννησης των εποίκων (YDP) και «υπουργός μεταφορών» στην τ/κ κοινότητα, Ερχάν Αρικλί, επιχείρησε να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα των εκλογών, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι δεν απέρριψαν τη λύση δύο κρατών ούτε ενέκριναν την ομοσπονδία, αλλά εξέφρασαν την απογοήτευσή τους προς την «κυβέρνηση». Ως εκ τούτου, έθεσε θέμα πρόωρων «βουλευτικών εκλογών», λέγοντας ότι αυτές πρέπει να γίνουν στις αρχές του 2026.

Πάντως, ο πολιτικός σχολιαστής Κεμάλ Μπαϊκάλι δήλωσε στον «Π» ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν έλαβε πάνω από 50% στην περιοχή της Καρπασίας. «Αυτή η περιοχή», υποστήριξε, «αποτελεί θεμέλιο των ψήφων των ψηφοφόρων με τουρκική καταγωγή και της Δεξιάς», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αναμένεται «μια μεγάλη μάχη εντός του YDP».

Δημοκρατικό Κόμμα

Σε σοβαρή κρίση εισέρχεται και το «συγκυβερνών» Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τον σκληρό πολιτικό ανταγωνισμό του κόμματος ΤΑΜ που ίδρυσε πρόσφατα ο Σερντάρ Ντενκτάς. Στις εκλογές ο κ. Ντενκτάς στήριξε την υποψηφιότητα του Ερχιουρμάν και έτσι βρέθηκε στο στρατόπεδο των νικητών. Όπως δήλωσε στον «Π» ο Κεμάλ Μπαϊκάλι, υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο το κόμμα ΤΑΜ να αρπάξει αρκετούς ψήφους από το DP και άρα αναμένεται ακόμη μια πολιτική μάχη το επόμενο διάστημα.

Μάχη διαδοχής

Ο Κεμάλ Μπαϊκάλι μίλησε στον «Π» και για τις αναμενόμενες εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) του Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος θα παραδώσει την ηγεσία τώρα που αναλαμβάνει καθήκοντα ηγέτη της τ/κ κοινότητας. Σημείωσε ότι θα ακολουθήσει εκλογικό συνέδριο για την ηγεσία του CTP και πως σε αυτή τη φάση ακούγονται τρία ονόματα. Στο τραπέζι, όπως είπε, υπάρχουν τα ονόματα του γενικού γραμματέας του CTP Ερκούτ Σαχαλί, του πρώην γενικού γραμματέα Ασίμ Ακανσόι και της βουλεύτριας Σιλά Ουσάρ Ίντζιρλι, η οποία είναι κόρη του πρώην γενικού γραμματέας του CTP, Νατζί Ταλάτ Ουσάρ.