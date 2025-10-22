Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τις λεπτομέρειες του σχεδίου της Κύπρου για τη Γάζα

Tον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος θέλει να επαναχρησιμοποιήσει τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» για να υποστηρίξει τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Γάζας ανέλυσε σε συνέντευξη στο Euronews ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε η πρόταση της Κύπρου συζητήθηκε για πρώτη φορά με ηγέτες κρατών κατά τη διάρκεια της «Σύνοδου Κορυφής για την Ειρήνη της Γάζας» στο Σαρμ ελ Σέιχ στα μέσα Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης ότι η πρόταση της Κύπρου έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία 20 σημείων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, η οποία παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόσθεσε δε ότι η Κύπρος παρουσίασε ένα «πολύ συγκεκριμένο» σχέδιο έξι σημείων για την ανοικοδόμηση της Γάζας στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει μιας συνάντησης ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε το σημείο τρία της πρότασης της Κύπρου περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση του διαδρόμου «Αμάλθεια», ώστε να δημιουργηθούν θαλάσσιες οδοί τόσο για τη μεταφορά των μπάζων από τα ερείπια όσο και για την παράδοση οικοδομικών υλικών για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Εξήγησε δε ότι ο ανθρωπιστικός θαλάσσιος διάδρομος ήταν μια κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε αρχικά από την Κύπρο με την υποστήριξη δυτικών και αραβικών κρατών το 2024 για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία εφαρμόστηκε με επιτυχία εκείνη την εποχή και ότι η Κύπρος είναι «έτοιμη σε αυτό το στάδιο, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για άλλη μια φορά».

Χτίζοντας γέφυρες

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Σημείωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό της ατζέντας σε επίπεδο ΕΕ. Πρόσθεσε δε ότι μία από τις κύριες προτεραιότητές της είναι να «φέρει την ΕΕ πιο κοντά στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

«Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε μέρος της Μέσης Ανατολής», είπε. «Βρισκόμαστε μισή ώρα πτήση μακριά από τον Λίβανο, 40 λεπτά από το Ισραήλ, 50 λεπτά από την Αίγυπτο, 50 λεπτά από την Ιορδανία, μισή ώρα από τη Συρία». Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με όλους αυτούς τους εταίρους στην περιοχή για την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ. Η Κύπρος έχει ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστίνη, καθώς και με άλλες χώρες της περιοχής, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Το σχέδιό μας βασίζεται στις άριστες σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», είπε, επικαλούμενος το Ισραήλ, «όλους τους Άραβες εταίρους στην περιοχή», την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Σχέδιο έξι σημείων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στο Euronews ότι εκτός από την ανοικοδόμηση, το σχέδιο του Κύπρου διαρθρώνεται σε γενικές γραμμές γύρω από δύο άλλες κύριες κατευθύνσεις: την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια.

Στόχος του σχεδίου, τόνισε, είναι να υποστηρίξει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τον έλεγχο «αγαθών διπλής χρήσης» (αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό πλαίσιο) και την εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ανέφερε δε ότι η Κύπρος επιδιώκει επίσης να συμμετάσχει στην προτεινόμενη «διεθνή δύναμη σταθεροποίησης» του Τραμπ, με αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διατήρηση της σταθερότητας στη Γάζα, μεταξύ άλλων, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει Άραβες και διεθνείς εταίρους.

Και τα έξι σημεία, υποστήριξε, συνδέονται με οκτώ ξεχωριστά στοιχεία του ευρύτερου σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στην ανθρωπιστική βοήθεια, την οικονομική ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τη μελλοντική διακυβέρνηση.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν υπάρχουν οι «κατάλληλες πολιτικές συνθήκες». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή» στο ειρηνευτικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία του Τραμπ, η πρώτη φάση του οποίου τηρείται προσωρινά. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας.

Πηγή: gr.euronews.com