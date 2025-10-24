Κατεχόμενα: Δεν βρίσκει «υπουργούς» για «ανασχηματισμό» ο Ουστέλ - «Ψάχνει τρόπο να σωθεί», γράφουν τα Μέσα Ενημέρωσης

Αρνήθηκαν μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΚΕΕ και «βουλευτές» του κόμματος να πάρουν θέση στο «υπουργικό συμβούλιο» όπως τους πρότεινε ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, σύμφωνα με τον Τ/κ Τύπο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την "Αβρούπα", ο κ. Ουστέλ νόμιζε ότι θα σωθεί κάνοντας "ανασχηματισμό" και πρότεινε «υπουργεία» στους Χασάν Τατσόϊ, Φαϊζ Σουτσιούογλου, Κουτλού Εβρέν, που είναι εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλοι όμως αρνήθηκαν και του ζήτησαν έκτακτο εκλογικό συνέδριο.

Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι τα μικρότερα κόμματα της «συγκυβέρνησης», ΔΚ και ΚΑ, έχουν συμφωνήσει για τις πρόωρες «βουλευτικές εκλογές» και πρότειναν ως ημερομηνία την 25η Ιανουαρίου 2026. Σημειώνει ότι το ΔΚ θέλει αυτή την ημερομηνία γιατί το κόμμα ΤΑΜ του Σερντάρ Ντενκτάς δεν θα έχει συμπληρώσει 6 μήνες ζωής και δεν θα μπορεί να κατέλθει στις «βουλευτικές εκλογές».

Η "Κίπρις" προβάλλει δήλωση του Ερχάν Αρικλί, Προέδρου του Κόμματος Αναγέννησης και «υπουργού μεταφορών» πως εάν δεν γίνουν πρόωρες «βουλευτικές» μέχρι τον Μάρτιο τότε το κόμμα του θ ‘ αποχωρήσει από την τρικομματική «κυβέρνηση».

ΚΥΠΕ