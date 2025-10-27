Χασίμ Ντιάμ: Πότε θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη ο νέος επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο νέος επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο κ. Ντιάν θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη στις 11.30πμ για να συναντήσει για πρώτη φορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε στο ΚΥΠΕ ότι αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης Χασίμ Ντιόν αντικατέστησε τον Κόλιν Στιούαρτ, που συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγο καιρό.

Κατά την άφιξή του, ο Χασίμ Ντιάν δήλωσε ότι αισθάνεται τιμή και ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στο νησί, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές.

Ο κ. Ντιάν έχει εμπειρία πέραν των 25 ετών σε διεθνείς υποθέσεις και διετέλεσε σε ανώτερες θέσεις στην ηγετική πυραμίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ