Τα Χριστούγεννα ξεκινούν εδώ: Στα Public η μαγεία των γιορτών ξεκινά με απίθανες εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις!

Τα Public υποδέχονται την πιο μαγική εποχή του χρόνου με έναν ολόκληρο μήνα γεμάτο εορταστικές εκδηλώσεις, δράσεις, μουσική, θεατρικά παιχνίδια και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους!

Από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα Public σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα μεταμορφώνονται σε μαγικούς προορισμούς που προσκαλούν κάθε οικογένεια να ζήσει τη χαρά των Χριστουγέννων… εκεί όπου η κάθε στιγμή γίνεται γιορτή!

Οι μικροί μας φίλοι, καθώς και όλη η οικογένεια, έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από πλούσιες παραστάσεις, θεατρικά παιχνίδια, τραγούδια, και χορό που θα συναρπάσουν!

Christmas Live Cooking με τον σεφ Σάββα Σάββα

Ο αγαπημένος σεφ Σάββας Σάββα παρουσιάζει γιορτινές συνταγές μέσα από ένα μοναδικό live cooking show που γεμίζει τον χώρο με αρώματα, μυρωδιές και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν τα μυστικά της κουζίνας και απολαμβάνουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία πλούσια με γεύσεις και χαμόγελα!

Σάββατο 13/12, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Κυριακή 14/12, 16:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Christmas Party

Ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο party για τους μικρούς μας φίλους, που τους προσκαλεί να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν μέσα σε μια ζωντανή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σάββατο 13/12, 16:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Κυριακή 14/12, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Xmas Live Party με τον Κωστή Μαραβέγια

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή των Public για μια μοναδική, εορταστική live εμφάνιση!. Με πλούσια ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μεταφέρει τον ρυθμό και τη μαγεία των Χριστουγέννων σε ένα μοναδικό Xmas live party!

Σάββατο 20/12, 17:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Παιδικό θεατρικό παιχνίδι «Χιονισμένα Χριστούγεννα»

Μια διαδραστική θεατρική εμπειρία που μεταφέρει τα παιδιά στον γιορτινό κόσμο του βιβλίου «Χιονισμένα Χριστούγεννα». Με αφήγηση, παιχνίδι και πολλή φαντασία, οι μικροί μας φίλοι θα νιώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους!

Σάββατο 20/12, 12:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Σάββατο 20/12, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Κυριακή 21/12, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός

Παιδικό Κουκλοθέατρο «Μεταξούλης»

Ο αγαπημένος Μεταξούλης επιστρέφει σε μια εορταστική παράσταση όπου τα παιδιά ταξιδεύουν στον μοναδικό κόσμο των εντόμων για να ανακαλύψουν τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα παιδικό κουκλοθέατρο για την αξία της φιλίας, της οικογένειας και της αγάπης που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους!

Δευτέρα 22/12, 12:00 – Public Mall of Cyprus, Λευκωσία

Τρίτη 23/12, 17:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Θεατρικό Παιχνίδι «Πάει ο παλιός ο χρόνος»με τη Μαρίνα Βρόντη

Ένα χαρούμενο, δημιουργικό θεατρικό παιχνίδι που συνδυάζει αφήγηση, με χρώματα και ιστορίες. Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρίνα Βρόντη βοηθά τα παιδιά να αποχαιρετήσουν τη χρονιά μέσα από ιστορίες, φαντασία και ζωντανές εικόνες που τους εμπνέουν να υποδεχτούν το νέο έτος με χαμόγελα.

Δευτέρα 29/12, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Τρίτη 30/12, 12:00 – Public Mall of Cyprus, Λευκωσία

Τρίτη 30/12, 16:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Στα Public, κάθε στιγμή γίνεται εμπειρία. Κάθε εκδήλωση είναι μια αφορμή για να μοιραστούμε χαρά, ζεστασιά και όμορφες στιγμές.

Σας περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους για να ζήσετε μαζί μας τη μαγεία των Χριστουγέννων!