Ακόμη επτά υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων - Δείτε ποιοι είναι

Τα ονόματα ακόμη εφτά υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανακοίνωσε σήμερα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Η ανακοίνωση του Κινήματος

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, σήμερα ανακοινώνει δυο ακόμη υποψηφίους στην επαρχία Λεμεσού και πέντε υποψηφίους στην επαρχία Λευκωσίας.

Υποψήφιοι για την επαρχία Λεμεσού είναι η κ. Μόνικα Πιερίδου και ο κ. Στάμος Παπαβασιλείου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας.

Στην επαρχία Λευκωσίας, υποψήφιοι του Κινήματος Οικολόγων θα είναι η Αντιπρόεδρος του Κινήματος, κ. Κατερίνα Χατζηστυλλή, η Εκπρόσωπος Τύπου κ. Έλενα Λυμπουρή – Κοζάκου, η Διευθύντρια και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων κ. Αλεξία Σακαδάκη, ο συντονιστής της Επιτροπής Κυπριακού κ. Κυριάκος Τσιμίλλης και ο κ. Άδωνις Γιάγκου, Οικονομικός Γραμματέας του Κινήματος.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ

Σπούδασε Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Λονδίνου και Μονάχου. Έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος Α΄ του Κινήματος Οικολόγων και Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου. Εργάζεται ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Universitas, το οποίο προωθεί την έρευνα για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων μέσω της εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, καθώς και της ίδρυσης ή/και υποστήριξης ιδρυμάτων, όπως πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Έχει εργαστεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), καθώς και σε μουσεία του εξωτερικού (Γερμανικό Μουσείο, Παλαιά Πινακοθήκη). Υπήρξε συνεργάτιδα σε επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων (Υπόθεση Μονάχου), ενώ συμμετείχε σε ανασκαφές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συνεργάστηκε με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Έχει λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς (Μπιενάλε Βενετίας), ενώ συνεργάστηκε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Παγκόσμιο Φόρουμ Πολιτισμών (Λευκωσία) στην καταγραφή και μελέτη των θρησκευτικών μνημείων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος, καθώς και την Πολιτιστική Πολιτική και Διπλωματία.

ΕΛΕΝΑ ΛΥΜΠΟΥΡΗ – ΚΟΖΑΚΟΥ

Η Έλενα Λυμπουρή – Κοζάκου γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1977 με καταγωγή από την κατεχόμενη Μόρφου. Είναι κάτοχος ΒΑ(Hons) Architecture, δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικού τίτλου στην αποκατάσταση μνημείων από το ίδιο Τμήμα.

Η διδακτορική της διατριβή εκδόθηκε το 2018 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Πρόσφατα έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική της έρευνα στο ΤΕΠΑΚ με θέμα την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των παραδοσιακών οικισμών της Κύπρου.

Από τα εφηβικά της χρόνια είχε έντονη εμπλοκή στα κοινά. Συμμετείχε ενεργά στις εκστρατείες διαφώτισης πλάι στις μανάδες των αγνοουμένων στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, στις πορείες των γυναικών καθώς επίσης στις πορείες των μοτοσικλετιστών.

Εργάστηκε για σχεδόν δέκα χρόνια ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης. Έχει επίσης εργαστεί ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως ιστορικός μνημείων σε έργα αποκατάστασης μνημείων.

Σήμερα, εργάζεται ως ερευνήτρια στο Τμήμα Διοίκησης και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ καθώς επίσης ως συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου είναι αδελφότεκνη του ήρωα ποιητή της Αντίστασης Δώρου Λοΐζου.

ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ

Η Αλεξία Σακαδάκη κατάγεται από το Παλαιχώρι και μεγάλωσε στη Λακατάμια, στη Λευκωσία. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, με πτυχίο στην Κοινωνιολογία και δευτερεύον στις Πολιτικές Επιστήμες. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Από το 2009 συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εκπροσωπώντας το Κίνημα σε συνέδρια και δράσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Έχει διατελέσει συντονίστρια του Μεσογειακού Δικτύου Πρασίνων για πέντε έτη και Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων για δύο συνεχείς θητείες.

Σήμερα είναι συντονίστρια του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος. Παράλληλα, είναι μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος Χημείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών – 1971, 1977). Δίδαξε στη Φυσικομαθηματική Σχολή (1975-1980) και σε Λύκεια (Παραλίμνι, Λεμεσός). Ασχολήθηκε με θέματα τυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης (1982-2013) - Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (2009-2013).

Συμμετείχε ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπροσωπώντας τον Οργανισμό, την Παγκύπρια Ένωση Χημικών και το Κίνημα Οικολόγων. Οργανωτής/ομιλητής σε προγράμματα κατάρτισης/συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι επίσης, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων (διασφάλιση ποιότητας, περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά).

Μετέχει ενεργά στους Φίλους του Ακάμα, την Επιτροπή Αγίου Ανδρέα, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, την Κυπριακή Αντι-πυρηνική Πλατφόρμα. Από το 1985 αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση στον Τύπο.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκωσίας (2017-2024). Υπήρξε Αντιπρόεδρος Α΄του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών και εκπρόσωπος του Κινήματος στο Εθνικό Συμβούλιο (2022-2025) και την Πολιτική Ομάδα για το Κυπριακό (2024- ).

Είναι μέλος της Κεντρικής και της Πολιτικής Επιτροπής και Συντονιστής της Επιτροπής Κυπριακού του Κινήματος.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία με καταγωγή από τον κατεχόμενο Γερόλακκο όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά στη Νέα Υόρκη. Δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα και διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για τρεις θητείες.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Cyprus Business Angel Network CYBAN, που προωθεί την στήριξη και επένδυση σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος Αντιπροέδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Σήμερα είναι Οικονομικός Γραμματέας του Κινήματος.

Έχει έντονη δράση στα περιβαλλοντικά και φιλοζωικά θέματα.

ΜΟΝΙΚΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ

Η Μόνικα Πιερίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό και αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Πέτρου και Παύλου. Σπούδασε Ρεφλεξολογία στο Λονδίνο και στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές της στην Ιταλία και στη Νέα Υόρκη, εστιάζοντας στις νέες, ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες.

Εργάζεται στη Λεμεσό, όπου και διαμένει, και είναι μητέρα τριών παιδιών. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος Συνδέσμων Γονέων, καθώς και Πρόεδρος σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων όπου φοιτούσαν τα παιδιά της.

Ως ενεργή πολίτης της Λεμεσού, προσφέρει εδώ και χρόνια εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες στον τομέα του καρναβαλιού. Το 2019 τιμήθηκε με τον τίτλο της Βασίλισσας του Καρναβαλιού για τη συμβολή της.

Είναι μακροχρόνιο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, όπου διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου και Πρόεδρος του Συνδέσμου στη Λεμεσό.

Στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι ενεργό μέλος εδώ και 18 χρόνια. Είναι μέλος της Πολιτικής και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και είναι η Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.).

ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Σταμάτης Παπαβασιλείου είναι 32 ετών, νομικός στο επάγγελμα και κατάγεται από τη Λεμεσό.

Ως ασκούμενος δικηγόρος, ήρθε αντιμέτωπος με διάφορες ποινικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών και με σωρεία υποθέσεων καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Μετά το τέλος της πρακτικής του άσκησης θήτευσε, για ένα χρόνο, ως ασκούμενος κοινοβουλευτικός συνεργάτης, στις Βρυξέλλες. Κατά το χρόνο θήτευσης του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε κυρίως με θέματα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μέρος της ομάδας σύνταξης γνωμοδότησης, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου, για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία των ατόμων με αναπηρία.

Με το πέρας της θητείας του, επέστρεψε πίσω στη Κύπρο όπου και ξεκίνησε να εργάζεται για σχεδόν 2 χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου και Μετανάστευσης, ως βοηθός δικαστή, με τοποθέτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

Είναι ενεργός εθελοντής, μέλος της δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για θέματα νεολαίας και Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων.