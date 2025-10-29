Συναντά σήμερα τον νέο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Με τον νέο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν συναντάται για πρώτη φορά σήμερα στις 11.30 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Για την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Κυβέρνηση αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης Χασίμ Ντιάν αντικατέστησε τον Κόλιν Στιούαρτ, που συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγο καιρό.

Κατά την άφιξή του, ο Χασίμ Ντιάν είχε δηλώσει ότι αισθάνεται τιμή και ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στο νησί, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές.

Ο κ. Ντιάν έχει εμπειρία πέραν των 25 ετών σε διεθνείς υποθέσεις και διετέλεσε σε ανώτερες θέσεις στην ηγετική πυραμίδα των Ηνωμένων Εθνών.