Συναντά σήμερα τον νέο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Για την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Κυβέρνηση αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη.

Με τον νέο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν συναντάται για πρώτη φορά σήμερα στις 11.30 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Σενεγαλέζος διπλωμάτης Χασίμ Ντιάν αντικατέστησε τον Κόλιν Στιούαρτ, που συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγο καιρό.

Κατά την άφιξή του, ο Χασίμ Ντιάν είχε δηλώσει ότι αισθάνεται τιμή και ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στο νησί, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές.

Ο κ. Ντιάν έχει εμπειρία πέραν των 25 ετών σε διεθνείς υποθέσεις και διετέλεσε σε ανώτερες θέσεις στην ηγετική πυραμίδα των Ηνωμένων Εθνών.

