Γιατί οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν μειώνονται ενώ οι τιμές των μπαταριών πέφτουν;

Η τιμή των μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό -αλλά, στην πράξη, αυτό δεν σημαίνει ακόμα πολλά για τον μέσο οδηγό. Σε ποιούς παράγοντες οφείλεται αυτή η ανακολουθία;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, το κόστος των κυψελών ιόντων λιθίου έπεσε στα 108 δολάρια/kWh, σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με το 2024, ενώ οι μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα κατέβηκαν πλέον στα 99 δολ./kWh, το «μαγικό» όριο που εδώ και χρόνια θεωρείται το σημείο ισορροπίας με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Παρ' όλα αυτά, στην αγορά οι τιμές των μπαταριών πέφτουν αλλά οι τιμές των αυτοκινήτων δεν ακολουθούν την ίδια πτωτική πορεία. Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι για αυτό;

Η πτώση των τιμών είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά ευνοϊκής συγκυρίας: υπερπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, σκληρός ανταγωνισμός (κυρίως από την Ασία), αλλά και η εκρηκτική διάδοση της πολύ φθηνότερης τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), η οποία πλέον κυριαρχεί στην Κίνα και σιγά-σιγά επηρεάζει και τις υπόλοιπες αγορές.

Είναι παράδοξο ότι αυτό συμβαίνει ενώ το κόστος πρώτων υλών, όπως το λίθιο και το κοβάλτιο, βρίσκεται υπό γεωπολιτική πίεση. Η δυναμική της μαζικής παραγωγής, τουλάχιστον προς το παρόν, αποδεικνύεται ισχυρότερη.

Η Κίνα οδηγεί την κούρσα της μείωσης του κόστους με πτώση -13%, η Ευρώπη ακολουθεί με -8%, ενώ η Βόρεια Αμερική μένει πιο πίσω με μόλις -4%. Οι LFP μπαταρίες είναι ο μεγάλος κερδισμένος: στα 81 δολ./kWh, έχουν καταστήσει την ακριβότερη και πιο απαιτητική χημεία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), που παραμένει στα 128 δολ./kWh, όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί οικονομικά. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι τιμές στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπου το κόστος έπεσε στα 70 δολ./kWh, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των ανανεώσιμων πηγών.

Όλα αυτά δημιουργούν αισιόδοξες προβλέψεις για το 2026: περαιτέρω μειώσεις, πιο αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα και τα πρώτα ηλεκτρικά κάτω από 25.000 ευρώ, με τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για «e-cars» κάτω από 15.000 ευρώ.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλή. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία των αυτοκινήτων έχουν ακριβύνει δραματικά την τελευταία δεκαετία, ενώ το κρίσιμο ζήτημα της υποδομής φόρτισης παραμένει η αδύναμη πλευρά της εξίσωσης.

Επιπλέον, ο κλάδος έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα απειλή: η τιμή του κοβαλτίου εκτοξεύτηκε κατά 100% μέσα στο 2025. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -από όπου προέρχεται περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής- επέβαλε πρώτα απαγόρευση εξαγωγών και έπειτα αυστηρές ποσοστώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί τεχνητά η προσφορά κατά περίπου 160-170 χιλιάδες τόνους, οδηγώντας την τιμή από τα 22.000 δολάρια/τόνο τον Φεβρουάριο στα σχεδόν 53.000 δολάρια σήμερα.

Η άνοδος του κόστους απειλεί κυρίως τις μπαταρίες NMC, στις οποίες το κοβάλτιο παραμένει κρίσιμο συστατικό. Όπως προειδοποιούν αναλυτές του Bloomberg, αν η έλλειψη ενταθεί, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους: είτε να μετακινηθούν ακόμη ταχύτερα στις LFP μπαταρίες, είτε να επενδύσουν περισσότερο στην ανακύκλωση, είτε -αναπόφευκτα- να ανατιμήσουν τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ήδη στην Κίνα οι LFP μπαταρίες αποτελούν το 80% των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έναντι 64% στα τέλη του 2024. Η μετατόπιση της αγοράς είναι ξεκάθαρη και μάλλον χωρίς επιστροφή: πιο φθηνές, πιο ασφαλείς, λιγότερο ευαίσθητες σε γεωπολιτικές πιέσεις.

Οι τιμές, λοιπόν, πέφτουν. Η τεχνολογία ωριμάζει. Η παραγωγή αυξάνεται. Όμως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν θα γίνει πραγματικά προσιτό μέχρι να λυθούν τα δύο μεγάλα εμπόδια που παραμένουν μπροστά μας: η έλλειψη επαρκούς και αξιόπιστου δικτύου φόρτισης και τα ασταθή, συχνά απρόβλεπτα, παιχνίδια των αγορών πρώτων υλών.

