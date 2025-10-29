Τρίτη επιστολή προς Μέτσολα για μνημείο Χατζηπαντέλα: «Να αναδεικνύει τις οδυνηρές εμπειρίες όλων των Κυπρίων»

Επιστολή στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με θέμα την αναγκαιότητα ανέγερσης κοινού μνημείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους αγνοουμένους όλων των κοινοτήτων της Κύπρου, απέστειλε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλε ο τέως ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, αλλά και οι Hüseyin Akansoy και Πέτρος Σουππούρης.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή στο πλαίσιο την υιοθέτησης, την περασμένη βδομάδα στο Στρασβούργο, τροπολογίας που καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξεύρει πόρους για την ανέγερση ενός μνημείου για τους αγνοούμενους της Τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει επανειλημμένα υψηλό επίπεδο κατανόησης και ευαισθησίας για το ζήτημα των αγνοουμένων στην Κύπρο, αλλά και το προσωπικό σας ενδιαφέρον, την ενεργό δέσμευση και την ανθρώπινη προσέγγιση που έχετε επιδείξει για το δράμα των οικογενειών των αγνοουμένων όλων των κοινοτήτων, σας ζητούμε όπως αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα ανέγερσης ενός κοινού μνημείου εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη μνήμη των αγνοουμένων και των θυμάτων όλων των κοινοτήτων της Κύπρου για την περίοδο 1963-1974.

Το ζήτημα των αγνοουμένων είναι εξόχως ανθρωπιστικό και δεν πρέπει να τυγχάνει πολιτικής εκμετάλλευσης από καμία πλευρά. Αντιθέτως, η διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων της Κύπρου πρέπει να αποτελεί γέφυρα συμφιλίωσης και να ενισχύει την αλληλοκατανόηση, τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για το ΑΚΕΛ, όπως και διαχρονικά για την Κυπριακή Δημοκρατία, το ζήτημα των αγνοουμένων της Κύπρου είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό και αφορά εξίσου και τις δύο κοινότητες, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Διεκδικούμε τη διακρίβωση της τύχης κάθε Κύπριου αγνοουμένου που χάθηκε είτε κατά τη διάρκεια της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974, είτε στις σφαγές αμάχων από τον ελληνοκυπριακό φασισμό το καλοκαίρι του 1974, είτε κατά τις διακοινοτικές ταραχές του 1963-64. Αυτή άλλωστε είναι η φιλοσοφία και η αποστολή της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων που επιτελεί ένα πολύτιμο έργο.

Αυτή η σταθερή βούληση καθοδηγεί τη δράση του ΑΚΕΛ τόσο στην Κύπρο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ το 2009 εισήχθη για πρώτη φορά το ζήτημα των αγνοουμένων στην Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, στηρίζουμε ανελλιπώς και εμπράκτως το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και τα κονδύλια στήριξής της, πρωτοστατήσαμε στον ορισμό ειδικού Εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου για τους Αγνοουμένους, διοργανώσαμε σειρά εκδηλώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων συγγενών αγνοουμένων ενώ, πάλι με δική μας εισήγηση, βραβεύτηκαν με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη οι Huseyin Akansoy και Πέτρος Σουππουρής (2012) καθώς και η Sevgül Uludağ (2014), ερευνήτρια για το ζήτημα των αγνοουμένων.

Ως ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το θέμα των αγνοουμένων αταλάντευτα, σεβόμενο το κοινό ανθρώπινο χρέος προς τις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα στηρίζουμε το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και διεκδικούμε σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα την άσκηση πραγματικής πίεσης στην Τουρκία για την παροχή πληροφοριών και το άνοιγμα των αρχείων του κατοχικού στρατού.

Έντιμη κυρία Πρόεδρε.

Σας απευθύνουμε λοιπόν θερμή παράκληση να διασφαλίσετε πως το μνημείο των αγνοουμένων θα ενώνει όλους τους Κυπρίους και να αναδεικνύει τις οδυνηρές εμπειρίες όλων των Κυπρίων κατά τις τραγικές στιγμές της κυπριακής ιστορίας

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δική σας στήριξη και προσωπική συμβολή σε αυτή την πρωτοβουλία, που αποτελεί πράξη μνήμης, ειρήνης και δικαιοσύνης».