Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: «Ετοιμότητα για συνάντηση το συντομότερο δυνατό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το προσεχές διάστημα, ώστε να καθοριστεί ημερομηνία για τη συνάντησή τους.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στην πλατφόρμα Χ, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν για την εκλογή του, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατό.

Κατά τη συνομιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το προσεχές διάστημα, ώστε να καθοριστεί ημερομηνία για τη συνάντησή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου στο Κυπριακό, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

 

Tags

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα