Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: «Ετοιμότητα για συνάντηση το συντομότερο δυνατό»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στην πλατφόρμα Χ, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν για την εκλογή του, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατό.

Κατά τη συνομιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το προσεχές διάστημα, ώστε να καθοριστεί ημερομηνία για τη συνάντησή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου στο Κυπριακό, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.