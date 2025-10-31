Άλμα: Αυτοί είναι οι δέκα πρώτοι υποψήφιοι βουλευτές - Τα βιογραφικά τους (φώτος)

Η Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοίνωσε σήμερα τα δέκα πρώτα ονόματα υποψηφίων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για πρόσωπα που «ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας» που εκφράζει το Κίνημα, και τα οποία μπορούν «να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος».

Αναλυτικά:

Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες επαρχίας Λευκωσίας

Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης

Ανδρούλλα Καμιναρά

Μιχάλης Παρασκευάς

Σταύρια Παναγίδου,

Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη

Μάριος Στυλιανού

Υποψήφιος Βουλευτής επαρχίας Αμμοχώστου

Βασίλης Μαύρου

Υποψήφιοι Βουλευτές Λάρνακας

Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Πέτρος Ζαρούνας

Βιογραφικό Σημείωμα Δρος Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1968. Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Ακροπόλεως το 1986.

Μετά την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου

το 1993 έλαβε με άριστα το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (BSc και MSc) και το 1997

αναγορεύθηκε με άριστα σε διδάκτορα (PhD). Ακολούθως, ενεγράφη στην Οικονομική Σχολή

του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου το 2004 έλαβε πτυχίο οικονομικών (BSc). Κατέχει επίσης

το επαγγελματικό προσόν Finance, Accounting, and Business (CFAB) από το Ινστιτούτο

Εγκεκριμένων Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW).

Το 1998 διορίστηκε ως Λειτουργός Ελέγχου στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών,

Επικοινωνιών και Έργων και σταδιακά ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας αφού τον Ιούνιο

του 2010 διορίστηκε ως Διευθυντής Ελέγχου.

Στις 11 Απριλίου 2014 διορίστηκε ως Γενικός Ελεγκτής θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 18

Σεπτεμβρίου 2024.

Από τον Ιούνιο του 2023 έως την αποχώρησή του διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Επαφών,

του ανώτατου θεσμικού οργάνου συνεργασίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Υπό την προεδρία του συμμετείχαν όλοι οι Γενικοί Ελεγκτές των κρατών μελών και ο

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που ανέδειξε τη διεθνή

αναγνώριση του έργου του και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ευρωπαϊκούς

θεσμούς.

Είναι ο συντάκτης των πρότυπων όρων συμβολαίου που έχουν υιοθετηθεί από την αρμόδια

αρχή δημοσίων συμβάσεων για χρήση σε δημόσιες συμβάσεις έργων και δίνει διαλέξεις εντός

και εκτός Κύπρου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2024 είναι επισκέπτης καθηγητής οικονομικών στο Ευρωπαϊκό

Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ίδρυσε το πολιτικό Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο του οποίου

είναι επικεφαλής.

Είναι νυμφευμένος με την Νανά Χρυσοστόμου Μιχαηλίδου και έχουν τρία παιδιά..

Βιογραφικό Σημείωμα Ανδρούλλας Καμιναρά

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Η Πρέσβης Καμιναρά έχει 40 και πλέον χρόνια εξαιρετικής ηγετικής εμπειρίας στη δημόσια

υπηρεσία, τη διοίκηση και τη διπλωματία. Υπηρέτησε ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν (2019-2022). Το να σπάει τα

στεγανά και να εργάζεται σε πολυπολιτισμικούς, πολυεθνικούς και πολυεπιστημονικούς τομείς,

υπήρξε το σήμα κατατεθέν της καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Υπηρέτησε ως Διευθύντρια Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων για την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική

Αμερική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ECHO). Προηγουμένως, ήταν Διευθύντρια για την

Ποιότητα Προγραμμάτων και Έργων σε παγκόσμιο επίπεδο της Διεθνούς Συνεργασίας και

Ανάπτυξης της ΕΕ, με ετήσιο προϋπολογισμό δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πάντα ενδιαφερόμενη για τη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και πρακτικής, έχει

υπηρετήσει ως EU Fellow στο St. Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2012-14)

και ως ερευνητική συνεργάτης στο King’s College του Λονδίνου, με έμφαση στις πολιτικές της

ΕΕ και τη γεωπολιτική της ενέργειας.

Νωρίτερα στην καριέρα της, διετέλεσε επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην Κύπρο (2008-12) και επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Προγραμμάτων

Αναπτυξιακής Συνεργασίας με 44 χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής και της Καραϊβικής.

Έχει επίσης διατελέσει μέλος του γραφείου δύο Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – του

Έλληνα Χρήστου Παπουτσή και του Δανού Επίτροπου Poul Nielson.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικής: π.χ. κοινωνία της πληροφορίας και της

τεχνολογίας, αναπτυξιακής συνεργασίας, εμπορίου, ανθρωπιστική βοήθειας, έρευνα,

εξωτερικές υποθέσεις και διπλωματία, ενεργειακή πολιτική, προώθηση των ΜΜΕ, ένταξη των

φύλων και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων.

Έχει εκπροσωπήσει την ΕΕ σε πολυάριθμα διεθνή φόρουμ υψηλού επιπέδου (μεταξύ των

οποίων και στα ΗΕ) και πολυμερείς διαπραγματεύσεις, καθώς και σε πολυάριθμες δημόσιες

ομιλίες. Έχει ταξιδέψει σε πάνω από 120 χώρες.

Πριν ενταχθεί στην ΕΕ, ήταν ειδική σύμβουλος δύο υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και

διευθύνουσα σύμβουλος ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων.

Είναι κάτοχος πτυχίου (B.Sc) στη Γεωλογία και τη Φυσική από το King’s College του Λονδίνου,

μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc) στη Διοικητική Επιστήμη από το Imperial College του

Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διεθνή Πολιτική από το

Πανεπιστήμιο ULB των Βρυξελλών.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Παγκόσμιας Πρέσβειρας το 2021 και με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης

για το έργο της στην προώθηση της διαθρησκευτικής αρμονίας.

Το 2023 υπηρέτησε ως η πρώτη Διακεκριμένη Διπλωμάτης στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο

Κατάρ και τώρα είναι Fellow (non-resident) του ίδιου πανεπιστημίου. Συνεχίζει να

δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε συνέδρια και διεθνής πρωτοβουλίες με στόχο την ειρήνη.

Βιογραφικό Σημείωμα Μιχάλη Παρασκευά

Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1976, με πατρική καταγωγή την κατεχόμενη Μιά Μηλιά και μητρική

το Γέρι.

Μεγάλωσα στη Δασούπολη και, μετά την αποφοίτησή μου από το Λύκειο Ακροπόλεως το 1994,

υπηρέτησα ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στην Εθνική Φρουρά, την οποία συνεχίζω να υπηρετώ

ως Αξιωματικός στις Τάξεις της Εθνοφυλακής.

Σπούδασα Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 2005 διατηρώ

δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία.

Εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια ασκώ μάχιμη δικηγορία, με συμμετοχή σε υποθέσεις σε όλα τα

επίπεδα της δικαιοσύνης.

Έχω χειριστεί υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνικά ζητήματα, με

δικαστικές επιτυχίες σε πρωτοφανή θέματα, όπως η πρώτη κυπριακή απόφαση αποζημίωσης

για υπόθεση εκδικητικού πορνογραφικού περιεχομένου, η δικαίωση καθηγητών και άλλων

δημοσίων υπαλλήλων που το κράτος κρατούσε για χρόνια σε καθεστώς καταχρηστικών

συμβάσεων, υποθέσεις αντισυνταγματικών αποκλεισμών μαθητών από στρατιωτικές σχολές

και δικαίωση δανειοληπτών έναντι τραπεζών.

Η επαγγελματική μου πορεία με έφερε κοντά σε ανθρώπους που παλεύουν για δικαιοσύνη και

αξιοπρέπεια, και εκεί επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου.

Το 2013, με προσωπική πρωτοβουλία, ξεκίνησα τον αγώνα για τη διάσωση του Ταμείου

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, μαζί με άλλους συνοδοιπόρους, δημιουργήσαμε την

Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου ΤΚΑ, με στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την

ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση του

δημόσιου πλούτου.

Έχω υπερασπιστεί συμπατριώτες μας που κρατήθηκαν παράνομα από τα λεγόμενα δικαστήρια

των Βρετανικών Βάσεων, αμφισβητώντας τη νομιμότητά τους και καταθέτοντας ενώπιον του

Ανωτάτου Δικαστηρίου την ιστορική αίτηση Quo Warranto.

Πιστεύω σε μια Δημοκρατία που στηρίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων και ενεργών

πολιτών, στη διαφάνεια και στη συλλογική πράξη.

Η αλλαγή δεν έρχεται από συνθήματα, αλλά από πράξεις, με σταθερή παρουσία, συνέπεια και

συνεργασία.

Αρθρογραφώ τακτικά στον Φιλελεύθερο από το 2020 και συμμετέχω σε δημόσιες συζητήσεις

στα ΜΜΕ και στο διαδικτυακό κανάλι Netcastzone, για νομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Συμμετέχω στην προσπάθεια του Άλμα, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να

ξανασυνδεθεί με το ήθος, την ευθύνη και τη φροντίδα για το κοινό καλό.

Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται μόνο όταν τα διεκδικούμε και τα θέλουμε αληθινά!

Βιογραφικό Σημείωμα Δρος Σταύριας Παναγίδου

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Η Δρ. Σταύρια Παναγίδου είναι Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ορισμένου Χρόνου στο

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Είναι κάτοχος πτυχίου στη Φυσική, μεταπτυχιακού

διπλώματος στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία και διδακτορικού στη Μοριακή Βιολογία από

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2022 εργάζεται στο ΙΓΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας της Κύπρου 2021-2026. Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην

ανάλυση δεδομένων. Στο παρελθόν, εργάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη διαπίστευσή της από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας

(ΔΙΠΑΕ). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει

έρευνα σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια. Διακρίνεται για την ικανότητα οργάνωσης,

τη μεθοδικότητα και την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την καινοτομία. Πιστεύει στην

αξιοποίηση της επιστήμης και στη δυναμική των νέων ανθρώπων ως κινητήρια δύναμη για τη

βιώσιμη πρόοδο και αναγέννηση της Κύπρου.

Βιογραφικό Σημείωμα Γεωργίας (Γιούλας) Πιτσιάλη

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Η Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974. Είναι απόφοιτη του Λυκείου

Παλουριώτισσας. Σπούδασε Σχέδιο Μόδας και τεχνικό σχέδιο στο Μιλάνο και εργάστηκε ως

Brand Manager σε διεθνείς οίκους εως το 2009. Το 2011 ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακό στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο CIIM. Τo 2010 ίδρυσε την εταιρεία iB4E Creative Consultants

& Agents Ltd, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του λιανικού

εμπορίου. Από το 2012 η εταιρεία της επεκτάθηκε στον χώρο του χονδρικού εμπορίου και το

2018 στο λιανικό εμπόριο με το κατάστημα TimeConcept στο Nicosia Mall. Από το 2023 είναι

αδειούχος Ασφαλιστική Σύμβουλος και συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική, διατηρώντας

παράλληλα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Είναι μητέρα τριών παιδιών, εκ των οποίων το ένα με αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση

(δυστονική τετραπληγία) και απώλεια ακοής. Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Πιτσιάλη απέκτησε

επιμόρφωση στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα και αξιοποιεί σύγχρονα λογισμικά

εναλλακτικής επικοινωνίας και μάθησης, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και στην

εκπαιδευτική ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

Η κοινωνική και ακτιβιστική της δράση ξεκίνησε το 2008, με την ίδρυση της μη κερδοσκοπικής

οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας», η οποία στηρίζει παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες

αναπηρίες. Ως Πρόεδρος της Οργάνωσης, έχει αναπτύξει σημαντική δράση στην εξάλειψη των

στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων και στην προώθηση των δικαιωμάτων των

παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Διεκδικεί τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που

συνάδουν με τις πρόνοιες διεθνών συμβάσεων, και ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σε θέματα εκπαίδευσης,

διοίκησης και άλλων συναφή θεμάτων με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Συμμετέχει

σε διάφορες επιτροπές και συνεδρίες , στο Υπουργείο Παιδείας , Υγείας και Εργασίας και

εκπροσωπεί τα μέλη της οργάνωσης σε κοινοβουλευτικές επιτροπές στη βουλή των

αντιπροσώπων.

Μέσα από την Οργάνωση, εργάζεται εθελοντικά για την ενημέρωση, ενδυνάμωση και στήριξη

νέων γονέων ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματα των παιδιών τους. Κύριοι άξονες της δράσης

της αποτελούν η προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική και ενιαία εκπαίδευση για όλα

τα παιδιά , η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, η ισότιμη συμμετοχή στην

κοινότητα και η αξιοπρεπής ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Όραμα της ένα

συμπεριληπτικό κράτος πρόνοιας, που σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και που μπορεί να

παρέχει ισότιμες ευκαιρίες και ευημερία σε όλους τους πολίτες του.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρος Μάριου Στυλιανού



Υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας

Ο Δρ Μάριος Στυλιανού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981. Είναι Διδάκτωρ Κλινικής

Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Umeå στην Σουηδία και διαθέτει

ερευνητική και διδακτική εμπειρία στην Ιατρική Σχολή του Örebro University στην Σουηδία.

Μιλάει τρεις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Σουηδικά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Σουηδία, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση,

εκπροσωπώντας ενεργά τους Έλληνες και Κύπριους της διασποράς μέσω της θητείας του ως

Προέδρου του ελληνο-σουηδικού συλλόγου Örebro.

Με τον επαναπατρισμό του το 2019 εντάχθηκε στην πολιτική πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου

Χριστοφίδη για τη δημιουργία του κινήματος «Νέο Κύμα», όπου σήμερα κατέχει τη θέση του

Αναπληρωτή Γενικού Συντονιστή, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των θεματικών επιτροπών

και τη συμβολή στη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών θέσεων. Κατά την

προεκλογική περίοδο, των Προεδρικών Εκλογών του 2023, υπηρέτησε ως Επικεφαλής

Συντονιστής της εκστρατείας του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.

Επιπλέον, έχει διατελέσει για δύο θητείες μέλος της Παράλληλης Βουλής στην Επιτροπή Υγείας

και συμμετείχε ενεργά σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων οργανισμών και συνδέσμων.

Ο Δρ Στυλιανού είναι συνιδρυτής και γενικός εκτελεστικός διευθυντής κλινικού εργαστηρίου

από το 2021 καθώς και πάροχος υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρος Βασίλη Μαύρου

Υποψήφιου Βουλευτή Αμμοχώστου

Ο Δρ. Βασίλης Μαύρου είναι διακεκριμένος Κύπριος ακαδημαϊκός και κοινωνιολόγος, με ενεργή

παρουσία στην κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου και μακρόχρονη προσφορά στην

προώθηση των εθνικών δικαίων της Αμμοχώστου, της Καρπασίας, της Μεσαορίας και

ολόκληρης της κατεχόμενης Κύπρου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγία Ζώνη Αμμοχώστου. Ο πατέρας του, Γεώργιος Μαύρος,

υπηρέτησε ως αστυνομικός στην Αμμόχωστο, ενώ η μητέρα του, Μαρούλλα Μαύρου, είναι

συγγραφέας. Η εμπειρία της τουρκικής εισβολής καθόρισε από νωρίς την ερευνητική, κοινωνική

και αγωνιστική του πορεία, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα από τα φοιτητικά του χρόνια έως σήμερα.

Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Πορεία

Ο Δρ. Μαύρου είναι Διδάκτωρ (PhD) Κοινωνιολογίας του City University of London, με έρευνα

στο θέμα «Εθνότητα και Πελατειακές Σχέσεις» και ειδική μελέτη για την Κύπρο και την κυπριακή

παροικία του Λονδίνου.

Διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κατέχοντας:

• PhD στην Κοινωνιολογία

• ΜΑ στις Πολιτικές Επιστήμες

• LLM στις Νομικές Σπουδές (Ευρωπαϊκή Ένωση)

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

• BA στην Πολιτική Οικονομία

• HND στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Έχει διδάξει στο University of Greenwich, Metropolitan University και London Business College.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως ιδρυτής και διευθυντής του

κτηματομεσιτικού γραφείου VAROSI Lettings & Estates.

Κοινωνική και Πολιτική Δράση

Ο Δρ. Μαύρου είναι εκδότης του περιοδικού «Πολιτικοί», που καλύπτει πολιτικά και διεθνή

ζητήματα της Κύπρου. Έχει διατελέσει:

• Ιδρυτής και Πρόεδρος Φοιτητικών Ενώσεων

• Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου

• Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας

• Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων της Κύπρου του Εργατικού Κόμματος

Έχει οργανώσει και ηγηθεί διαδηλώσεων έξω από την Τουρκική Πρεσβεία, το Πρωθυπουργικό

Γραφείο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο (House of Commons), προβάλλοντας δυναμικά τη φωνή

της Αμμοχώστου και της Κύπρου στη βρετανική και διεθνή κοινή γνώμη.

Πολιτική Συμμετοχή

Το 2025 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου, αποσπώντας σημαντικό

ποσοστό ψήφων και ευρεία αναγνώριση μεταξύ των Αμμοχωστιανών προσφύγων.

Μέσα από συναντήσεις με διεθνείς και, ειδικότερα, με βρετανικούς θεσμούς, συνέβαλε στην

ουσιαστική ενημέρωση βουλευτών και υπουργών, οι οποίοι αγκάλιασαν τις θέσεις της

κυπριακής πλευράς για το Κυπριακό.

Ιδιαίτερα επιτυχημένες υπήρξαν οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν εντός του Βρετανικού

Κοινοβουλίου, στις οποίες συμμετείχαν Πρέσβεις, βουλευτές και Λόρδοι.

Επίσης, προώθησε ψηφίσματα υπέρ της Αμμοχώστου και της Κύπρου τόσο στο Βρετανικό

Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τα οποία και υπερψηφίστηκαν.

Μελέτη για την Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ο Δρ. Μαύρου έχει ερευνήσει εκτενώς τα προβλήματα των Κοκκινοχωριών και της ελεύθερης

Αμμοχώστου. Ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματά του είναι:

• Ενίσχυση του τουρισμού μέσω στοχευμένων επενδύσεων και κινήτρων.

• Στήριξη νέων αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα και

χαμηλότοκα δάνεια.

• Δημιουργία αναβαθμισμένου δικτύου κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών για ηλικιωμένους,

με έμφαση στην κατ’ οίκον φροντίδα.

• Ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των υπηρεσιών υγείας της υπαίθρου.

Όραμα και Συμβολή

Με όραμα και αφοσίωση, ο Δρ. Μαύρου συνεχίζει τον αγώνα για την ελευθερία και επιστροφή

της Αμμοχώστου, της Μεσαορίας, της Καρπασίας και όλων των κατεχόμενων εδαφών της

Κύπρου, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση, πολιτική δράση και εθνική αγωνιστικότητα.

Παράλληλα, είναι έτοιμος να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, της

οικονομίας και του τουρισμού των Κοκκινοχωριών και της ελεύθερης Αμμοχώστου,

προωθώντας ουσιαστικές και ρεαλιστικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών.

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτη Ευαγγελίδη



Υποψήφιου Βουλευτή Λάρνακας

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1985. Είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και

Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει MSc in Electrical

Technology for Sustainable and Renewable Energy Systems από το University of Nottingham.

Διαθέτει επίσης MBA από το CIIM και Professional PR Diploma από το Chartered Institute of

Public Relations (CIPR). Από το 2024 είναι Chartered PR Practitioner, ενώ παράλληλα εκπονεί

διδακτορική διατριβή στο University of Strathclyde με αντικείμενο το Private Label Branding.

Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς

και πάνω από 5 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πλήρες μέλος

του Chartered Institute of Public Relations (CIPR) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παραμένει ενεργός στα κοινά, με πορεία που ξεκίνησε από τη φοιτητική εκπροσώπηση ως

πρόεδρος φοιτητικής παράταξης και πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Αθήνας

(ΕΦΕΚ Αθήνας). Σήμερα συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στον πολιτικό διάλογο, με στόχο την

προώθηση προοδευτικών πολιτικών και τη διαμόρφωση λύσεων για τις σύγχρονες προκλήσεις

της κοινωνίας.

Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Βιογραφικό Σημείωμα Πέτρου Ζαρούνα

Υποψήφιου Βουλευτή Λάρνακας

Ο Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Η καταγωγή του είναι από την

Αθηένου.

Διετέλεσε Γραμματέας του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών της Κυπριακής Δημοκρατίας

και μέλος της ομάδας εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου για την ασφάλεια.

Υπήρξε ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων του ΔΗΚΟ και εκπροσωπούσε το κόμμα

στις δικοινοτικές συναντήσεις του Λήδρα Πάλας.

Κατά την περίοδο 2010/11 εργάστηκε ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης και διπλωματικός

σύμβουλος του τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το 2004 υπήρξε άτυπος σύμβουλος του υφυπουργού εξωτερικών της Ελλάδας Γιάννη Βαληνάκη

κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για το Κυπριακό στο Μπούργκενστοκ.

Κατά την περίοδο 2008/9 υπηρέτησε στο ελληνικό ΥΠΕΞ ως ειδικός σύμβουλος.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στην επαρχία

Λάρνακας.

Διαθέτει μεταπτυχιακό πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και πτυχίο

στη διοίκηση των επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ.

Βιογραφικό Σημείωμα Μάριου Νεοφύτου

Υποψήφιου Βουλευτή Πάφου

Ο Μάριος Νεοφύτου γεννήθηκε το 1983 στην Χλώρακα. Είναι νυμφευμένος με την Αθηνούλα

Θεολόγου (Γένος Θεολόγου από την Αργάκα) και έχει δύο γιους. Μετά την αποφοίτηση του

υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2003 όπου και μετέβηκε στην

Αγγλία για σπουδές. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Bedfordshire

University ενώ κατά την επιστροφή του στην Κύπρο είχε εισαχθεί ως φοιτητής ΜΒΑ (part time

student) παρακολουθώντας διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο

Κύπρου.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Αγγλία αναμίχθηκε ενεργά με το Φοιτητικό κίνημα

αναλαμβάνοντας την Προεδρία της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αγγλίας καθώς και

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΦΕΚ Η.Β θέση την οποία κατείχε μετά από τρις διαδοχικές εκλογικές

αναμετρήσεις. Από το 2004-2007 ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παγκύπριας

Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην

Αγγλία και την επιστροφή του στην Κύπρο είχε εκλεγεί στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα της

ΕΔΟΝ Πάφου (Νεολαία ΑΚΕΛ) και παράλληλα μέλος του Κεντρικού και Εκτελεστικού

Συμβουλίου. Από το 2008 – 2011 υπήρξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου

Πάφου και συμμετείχε για χρόνια ως μέλος στο Δ.Σ του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Ακρίτα

Χλώρακας.

Την αμέσως επόμενη περίοδο εκλέγηκε μέλος της Ε.Ε του ΑΚΕΛ Πάφου (2013 – 2017).

Το 2017 αποχώρησε τόσο από οργανικές θέσεις που κατείχε όσο και από απλό μέλος του ΑΚΕΛ

λόγω έντονης διαφωνίας σε πολιτικό επίπεδο με την ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα με την πολιτική του δράση, εργάσθηκε ως ανώτατο στέλεχος Επιχειρήσεων

Λιανικού και Χοντρικού Εμπορίου τροφίμων, σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ενώ υπήρξε για

μεγάλο χρονικό διάστημα Διευθυντής Ανάπτυξης σε Κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες.

Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείται με δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Από το 2013 είναι μέλος του Chartered Management Institute (MCMI).

Τον Ιούνιο του 2024 κατήλθε ως Ανεξάρτητος Υποψήφιος Αντιδήμαρχος στον ΔΗΜΟ της Πάφου,

χωρίς καμία κομματική υποστήριξη και έλαβε ποσοστό 10% του εκλογικού σώματος.

Ο Μάριος Νεοφύτου συνεχίζει την πολιτική και κοινωνική του δράση, παρεμβαίνοντας στον

δημόσιο διάλογο.