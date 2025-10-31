ΔΗΣΥ εναντίον ΕΛΑΜ για την πρόταση απέλασης αλλοδαπών

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατηγόρησε το ΕΛΑΜ ότι προσπαθεί να ταυτίσει την δική του πρόταση για απελάσεις με τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΔΗΣΥ.

«Η πρόταση του ΕΛΑΜ δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, χαρακτηρίζοντάς την «ανεφάρμοστο πυροτέχνημα, χωρίς νομική βάση και χωρίς καμία πρόνοια για εφαρμογή», το οποίο απορρίφθηκε από τις αρμόδιες αρχές κατά τη συζήτησή του στη Βουλή.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, η δική του πρόταση είναι «τεκμηριωμένη και απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο». Όπως επισημαίνεται, εισάγει τη δικαστική απέλαση ως ποινή μετά από τελεσίδικη καταδίκη για σοβαρά αδικήματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και προβλέποντας ρητές εγγυήσεις για ευάλωτες ομάδες.

«Η κοινωνία δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τεχνάσματα ή προτάσεις κενού περιεχομένου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζονται ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις».