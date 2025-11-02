Η πολιτική να μιλά τη γλώσσα της κοινωνίας

Η πολιτική πρέπει να ξαναμιλήσει τη γλώσσα της κοινωνίας, να ξαναβρεί τη σύνδεσή της με τους ανθρώπους, με τα πραγματικά τους προβλήματα και τις καθημερινές τους αγωνίες. Σήμερα, η κοινωνία έχει κουραστεί από τα συνθήματα, τις ατάκες των λίγων δευτερολέπτων και τις επιφανειακές αντιπαραθέσεις που παράγουν μόνο εντυπώσεις. Οι πολίτες έχουν χαθεί μέσα σε επικοινωνιακές φούσκες και στείρες αντιδράσεις που δεν αγγίζουν τη ζωή και την καθημερινότητα.

Η κοινωνία δεν ζητά θέαμα, ούτε λόγια για το θεαθήναι. Ζητά αλήθεια, σοβαρότητα και λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν ελπίδα για το αύριο. Θέλει πολιτικούς που ακούνε πριν μιλήσουν, που αναλαμβάνουν ευθύνη, που παραδέχονται τα λάθη τους και δεν φοβούνται να πουν «δεν ξέρω αλλά θα το ψάξω».

Η συμμετοχή μου στην πολιτική δεν είναι καριέρα, είναι ευθύνη. Θέλω να μεταφέρω γνώση και εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, όπου έμαθα ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο όταν έχεις σχέδιο, επιμονή και διάθεση να συνεργαστείς. Σε αυτή τη λογική, έχω ήδη καταθέσει τις πρώτες μου δύο συγκεκριμένες προτάσεις:

• Η πρώτη αφορά τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ανάπτυξη έργων προσιτής στέγασης για νέους και οικογένειες, μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά και πολεοδομικά μοντέλα.

• Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία Ταμείου Συντελεστή Δόμησης Κατεχομένων, ενός μηχανισμού κοινωνικής και αναπτυξιακής δικαιοσύνης, που θα επιτρέψει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από κατεχόμενες περιουσίες και την αξιοποίησή του για κοινωνικούς και οικιστικούς σκοπούς.

Αυτές είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες λύσεις, όχι θεωρίες. Γιατί πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα, με προτάσεις που κατανοεί ο κόσμος. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο κριτική και διαπιστώσεις, οφείλει να είναι πράξη, σχέδιο και λύση.

Η Λευκωσία, η πόλη μας, η επαρχία μας, είναι γεμάτη ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Νέους που θέλουν να δημιουργήσουν, μικρομεσαίους που ζητούν ένα κράτος-σύμμαχο, οικογένειες που προσπαθούν να σταθούν αξιοπρεπώς. Δεν χρειάζεται μεγάλη θεωρία για να τους καταλάβεις, χρειάζεται να τους ακούσεις.

Στις εκλογές που έρχονται, ας επιλέξουμε ανθρώπους που πιστεύουν στη δουλειά, στην αλήθεια και στην ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Γιατί μόνο όταν η πολιτική ξαναμιλήσει τη γλώσσα του κόσμου θα ξαναποκτήσει το νόημά της.

*Υποψήφιου βουλευτή ΔΗΣΥ Λευκωσίας, προέδρου Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων